W 2021 roku na świecie około 2,7 mln dzieci i nastolatków żyło z udarem dziecięcym. Jednocześnie liczba lat zdrowego życia utraconych z powodu udaru dziecięcego spadła z około 5,9 mln w 1990 roku do 2,4 mln w 2021 roku, a liczba zgonów wyniosła około 24 700, informuje News-Medical.

Udar krwotoczny ma najcięższe następstwa

Naukowcy ze Szpitala Dziecięcego Chongqing Medical University, Narodowego Klinicznego Centrum Badań nad Zdrowiem i Zaburzeniami Dzieci oraz Wojskowego Uniwersytetu Medycznego przeanalizowali modelowe szacunki Global Burden of Disease za lata 1990–2021 dla 204 państw i terytoriów. Pracę opublikowano w czasopiśmie Pediatric Discovery 31 grudnia 2025 roku.

Udary niedokrwienne stanowiły 58,6% wszystkich przypadków, a krwotoczne — 41,4%. Jednocześnie udary krwotoczne wiązały się z 78,3% wszystkich utraconych lat zdrowego życia i 85,9% zgonów z powodu udaru wśród dzieci. Autorzy uwzględnili krwotoki śródmózgowe i podpajęczynówkowe jako formy udaru krwotocznego.

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Wzrost wśród nastolatków i nierówności między regionami

Liczba nowych przypadków wśród dzieci i nastolatków w wieku 10–19 lat wzrosła z około 144 300 w 1990 roku do 152 500 w 2021 roku. Zachorowalność zwiększała się wraz z wiekiem i osiągała maksimum w grupie 15–19 lat. U chłopców częściej odnotowywano udar krwotoczny, a u dziewcząt — niedokrwienny.

Najwyższe standaryzowane względem wieku obciążenie udarem występowało w regionach o niskim indeksie socjodemograficznym. Tam liczba przypadków udaru krwotocznego wzrosła z około 146 600 do 267 200. Największy wzrost rozpowszechnienia odnotowano w Afryce Zachodniej na południe od Sahary, natomiast największy spadek — w Azji Wschodniej. Najwięcej osób z udarem dziecięcym było w Chinach — około 350 200, a Indie miały największą liczbę nowych przypadków i utraconych lat zdrowego życia.

Autorzy podkreślili potrzebę poprawy wczesnego rozpoznawania udaru, dostępu do diagnostyki obrazowej, opieki neurochirurgicznej i rehabilitacji, zwłaszcza w regionach o ograniczonych zasobach.

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