W niedzielę w Tainanie na Tajwanie ma rozpocząć działalność 14. w kraju centrum pilnej opieki medycznej. Zostanie otwarte w Szpitalu Kobiecym i Dziecięcym Da-an, informuje Taipei Times, powołując się na ministra zdrowia i opieki społecznej Shi Chung-lianga.

Nowe centrum w Tainanie

Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej Tajwanu uruchomiło w listopadzie ubiegłego roku program pilotażowy z 13 centrami pilnej opieki medycznej w sześciu specjalnych gminach. Zapewniają one pomoc pacjentom z lekkimi chorobami i urazami w weekendy oraz święta, aby zmniejszyć obciążenie przepełnionych oddziałów ratunkowych.

Według Shi Chung-lianga centrum przy Szpitalu Yongchuan w Tainanie przyjmowało średnio ponad 100 pacjentów. Z tego powodu miejskie biuro zdrowia zaproponowało otwarcie kolejnej placówki.

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Minister poinformował także, że działało około 75% klinik, a niektóre szpitale wznowiły przyjmowanie pacjentów ambulatoryjnych, co pomogło zmniejszyć przepełnienie oddziałów ratunkowych. Podczas długich weekendów do końca roku do usług konsultacyjnych, pielęgniarskich i farmaceutycznych w klinikach oraz w oddziałach ambulatoryjnych i ratunkowych szpitali będzie doliczana 50-procentowa dopłata. Osiemdziesiąt procent tej dopłaty ma trafić do personelu pełniącego dyżur.

Plany dla Tajpej

Departament Zdrowia Tajpej również przygotowuje centrum pilnej opieki medycznej w pobliżu Szpitala Narodowego Uniwersytetu Tajwańskiego, na targu Huashan. Władze mają nadzieję otworzyć je przed obchodami Księżycowego Nowego Roku w przyszłym roku.

Dane Narodowej Administracji Ubezpieczeń Zdrowotnych pokazują, że od lipca do 18 października 46% wizyt w 13 centrach było związanych z gorączką i infekcjami dróg oddechowych. Kolejne 13% pacjentów zgłaszało się z powodu niewielkich ran, a 9% — z powodu dolegliwości żołądkowo-jelitowych.

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