W australijskim stanie Tasmania departament zdrowia bada drugi w ciągu miesiąca zgon pacjenta związany z opóźnieniem przyjazdu zespołu pogotowia. W miejscowości Zeehan na zachodnim wybrzeżu mężczyzna skarżył się na ból w klatce piersiowej i trudności z oddychaniem. Jego zgłoszenie zaklasyfikowano jako przypadek priorytetu 1, wymagający natychmiastowej pomocy, informuje ABC News.

Karetka przyjechała po 78 minutach

Lokalna stacja pogotowia w Zeehan nie była tego dnia obsadzona, ponieważ nie udało się zapewnić zastępstwa za pracownika przebywającego na urlopie. Ratownicy medyczni z pobliskich Queenstown i Strahan obsługiwali już inne zgłoszenia. Zespół wysłano z Burnie, jednak dotarł on po 78 minutach, gdy mężczyzna już nie żył.

Około dwa tygodnie wcześniej rodzina w Hobart dwukrotnie dzwoniła pod numer alarmowy 000 w ciągu 25 minut. Pierwsze zgłoszenie oceniono jako niepilne, jednak po pogorszeniu stanu mężczyzny drugie zaklasyfikowano jako priorytet 1. Mimo to wysłanie karetki zajęło kolejne 25 minut, ponieważ nie było wolnych zespołów.

Według związku zawodowego karetki albo obsługiwały inne wezwania, albo były opóźnione w pobliżu Royal Hobart Hospital z powodu przepełnionego oddziału ratunkowego. Krewni sami zawieźli mężczyznę do szpitala, jednak trafił tam w stanie zatrzymania krążenia i później zmarł.

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Problem nieobsadzonych zmian

Ambulance Tasmania ma 51 stacji w całym stanie. Część z nich jest obsługiwana wyłącznie przez ratowników medycznych, a inne częściowo lub całkowicie zależą od wolontariuszy. W Zeehan zazwyczaj jeden ratownik medyczny pełni dyżur w ciągu dnia, a poza godzinami pracy pozostaje pod telefonem przy wsparciu wolontariuszy.

Departament zdrowia oświadczył, że próbował obsadzić wakującą zmianę, między innymi poprzez nadgodziny i zaangażowanie wolontariuszy. Władze próbują również zatrudnić więcej ratowników medycznych w regionie, jednak oddalenie zachodniego wybrzeża utrudnia ten proces. W czerwcu sekretarz departamentu Dale Webster poinformował, że od lipca poprzedniego roku nieobsadzonych pozostawało około 11% zmian ratowników medycznych.

Partia Pracy i Zieloni wezwali rząd, by nie realizował planu znalezienia 700 mln dolarów oszczędności w budżecie ochrony zdrowia. Premier Tasmanii Jeremy Rockliff oświadczył, że śledztwo w sprawie dwóch zgonów powinno wskazać problemy, które należy rozwiązać, aby zapobiec powtórzeniu się takich przypadków.

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