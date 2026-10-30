Naukowcy z Uniwersytetu Tokijskiego opracowali szybką metodę mikroskopii, która umożliwia rejestrowanie dynamicznych procesów wewnątrz żywych komórek w trzech wymiarach. Nowy system tworzy pełny obraz 3D co 52 milisekundy, czyli 19,2 obrazu na sekundę, informuje News-Medical.

Szybciej niż wcześniejsze metody

Technologia nosi nazwę video-rate mid-infrared photothermal optical diffraction tomography, czyli MIP-ODT. Wykorzystuje światło średniej podczerwieni, które powoduje drgania wiązań chemicznych w cząsteczkach. Różne cząsteczki mają własne sygnatury częstotliwościowe, dzięki czemu naukowcy mogą tworzyć mapę składu chemicznego komórki bez stosowania barwników.

Według autorów pracy wcześniejsze metody trójwymiarowej fototermalnej tomografii w średniej podczerwieni działały z szybkością mniejszą niż 0,05 obrazu na sekundę. Nowe podejście jest około 400 razy szybsze. Aby to osiągnąć, zespół wykorzystał przestrzenny modulator światła, który pozwala szybko zmieniać kąt oświetlenia próbki, a także zoptymalizował stosunek sygnału do szumu podczas każdego ujęcia.

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Obserwacja ruchu struktur w komórce

Za pomocą MIP-ODT naukowcy obserwowali krople lipidowe w komórce i śledzili ich ruch w przestrzeni trójwymiarowej. Krople lipidowe uczestniczą w regulacji energii i magazynowaniu lipidów. Autorzy zauważają, że wizualizacja 3D umożliwiła dostrzeżenie cech ich transportu, które trudniej wykryć na obrazach dwuwymiarowych.

Pierwszy autor badania, Masato Fukushima, stwierdził, że metoda przekształca technologię, która była wykorzystywana głównie do obserwacji stosunkowo statycznych próbek, w narzędzie do ilościowego badania szybkich procesów biologicznych w trzech wymiarach. Zespół rozważa również zastosowanie tej metody do badania kondensatów biomolekularnych — bezbłonowych struktur komórkowych złożonych z białek i kwasów nukleinowych.

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