Naukowcy z Uniwersytetu w Trydencie we Włoszech przetestowali program treningu świadomego śnienia obejmujący medytację, testy rzeczywistości i scenariusze w wirtualnej rzeczywistości. Uczestnicy, którzy wykonywali te ćwiczenia dwa razy w tygodniu przez miesiąc, zgłaszali świadome sny cztery razy częściej niż grupa, która jedynie ćwiczyła testy rzeczywistości, informuje Live Science.

Jak przebiegał trening

Świadomym snem nazywa się sen, podczas którego osoba rozumie, że śpi, i czasem może wpływać na przebieg marzenia sennego. Do eksperymentu zaangażowano studentów uniwersytetu. Najpierw medytowali, aby wzmocnić świadomość własnych myśli w danym momencie, a następnie przechodzili trening VR.

W wirtualnym środowisku uczestnicy widzieli sytuacje podobne do snów: przedmioty lub ludzie naruszali prawa fizyki, sceny gwałtownie się zmieniały, a nietypowe szczegóły, takie jak gałęzie zasłaniające drzwi, miały skłonić ich do zadania sobie pytania, czy to, co widzą, jest realne. Podczas badania uczestnicy prowadzili dziennik snów i codziennie odnotowywali, ile snów pamiętają oraz ile z nich było świadomych.

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Porównanie z innymi grupami

Inna grupa wykonywała testy rzeczywistości podczas realistycznych, a nie przypominających sny scenariuszy VR. Jej uczestnicy zgłaszali świadome sny ponad osiem razy rzadziej niż grupa z surrealistycznymi symulacjami. Zdaniem autorów wskazuje to, że wyniku nie można wyjaśnić samym wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości.

Badanie opublikowane 28 września w czasopiśmie Frontiers in Psychology objęło 38 osób. Grupy kontrolne nie medytowały, dlatego obecnie nie można dokładnie oddzielić wpływu medytacji od wpływu scenariuszy VR. Zespół prowadzi kolejne badanie bez medytacji, aby sprawdzić, czy to właśnie wirtualne scenariusze są kluczowym elementem metody.

Możliwe zastosowanie

Neurobiolog Daniel Morris z Northwestern University, który nie uczestniczył w pracach, zasugerował, że świadome śnienie mogłoby potencjalnie być przydatne dla osób z koszmarami, ponieważ pozwala zmieniać ich fabułę. Autorzy badania rozważają również personalizację treningu VR, na przykład odtwarzanie powtarzających się koszmarów, aby dana osoba mogła nauczyć się rozpoznawać charakterystyczne dla nich sygnały.

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