W Stanach Zjednoczonych badacze z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco opisali powolny szlak dopaminowy, za pomocą którego mózg łączy smak pożywienia ze składnikami odżywczymi docierającymi do jelit. Jak podaje News-Medical, mechanizm ten może pomóc wyjaśnić, jak ludzie i zwierzęta z czasem zaczynają preferować określone produkty lub napoje.

Sygnał po dotarciu składników odżywczych

W przeciwieństwie do szybkich sygnałów dopaminowych, które pojawiają się w ciągu sekund w odpowiedzi na bodźce zewnętrzne, ten szlak aktywuje się po przedostaniu się składników odżywczych do układu trawiennego. Według autorów czujniki w jelitach rozpoznają między innymi cukier i tłuszcze oraz przekazują sygnał do mózgu. Odpowiedź dopaminowa narasta po dotarciu pokarmu do jelit i może utrzymywać się przez kilka minut.

W doświadczeniach na myszach naukowcy podawali do żołądków zwierząt wodę z cukrem lub płyn przypominający koktajl mleczny, jednocześnie mierząc uwalnianie dopaminy w mózgu. Pozwoliło to oddzielić reakcję na składniki odżywcze od wpływu smaku. Silny i długotrwały sygnał zarejestrowano w przedniej części podstawno-bocznej ciała migdałowatego, obszarze mózgu określanym jako BLA.

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Sprawdzenie roli w uczeniu się

Gdy badacze zablokowali ten szlak, myszy nadal jadły normalnie, ale nie mogły nauczyć się łączyć nowego smaku z przyjmowaniem kalorii. W innym eksperymencie naukowcy sztucznie stymulowali włókna dopaminowe w BLA po tym, jak myszy spróbowały bezkalorycznego smaku. Następnie zwierzęta zaczynały go preferować: stymulacja faktycznie zastępowała im składniki odżywcze.

Podobny wzorzec wykazały dane z neuroobrazowania ludzi. Psycholożka z Uniwersytetu Yale, Dana Small, ponownie przeanalizowała badania PET 13 mężczyzn, którzy spożywali koktajl mleczny lub napój bezkaloryczny. Po dotarciu składników odżywczych do jelit uwalnianie dopaminy koncentrowało się w lewym BLA. W odrębnym eksperymencie z udziałem 38 dorosłych osób fMRI również wykazało zwiększoną aktywność w tym obszarze po spożyciu glukozy.

Autorzy zaznaczyli, że reakcja na składniki odżywcze zarówno u myszy, jak i u ludzi była istotnie silniejsza w lewym BLA niż w prawym. Zespół podkreślił również, że nie badał wpływu leków z grupy GLP-1 na ten mechanizm, dlatego możliwy związek takich leków z wykrytym szlakiem pozostaje obecnie przypuszczeniem.

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