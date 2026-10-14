W Stanach Zjednoczonych badacze z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco wykryli autoprzeciwciała, które mogą być związane z częścią przypadków przedwczesnego porodu. U kobiet, które urodziły przed 37. tygodniem ciąży, przeciwciała te pojawiały się wcześniej i występowały na wyższych poziomach niż u tych, które urodziły o czasie, informuje News-Medical.

Autoprzeciwciała i stan zapalny

Pracę opublikowano w czasopiśmie Nature Immunology. Naukowcy zastosowali metodę PhIP-Seq, która umożliwia szeroką analizę przeciwciał we krwi i określanie białek, które rozpoznają. Najpierw zespół zbadał próbki kobiet leczonych w klinice medycyny rozrodu UCSF, które zaszły w ciążę po transferze zamrożonych zarodków.

Następnie naukowcy przeanalizowali próbki krwi ponad 2 tys. ciężarnych z ośmiu kohort. Zbiór obejmował między innymi próbki z Kalifornijskiego Programu Badań Prenatalnych, pobrane w 15. tygodniu ciąży. W grupie kobiet z przedwczesnymi porodami wykryto szersze zmiany w przeciwciałach na wczesnym etapie ciąży.

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Rola białka IL-1RA

Szczególną uwagę badacze zwrócili na przeciwciała przeciwko białku IL-1RA, które reguluje stan zapalny. IL-1RA blokuje cząsteczkę IL-1β, zdolną wywoływać stan zapalny i skurcze macicy. Zdaniem autorów neutralizacja IL-1RA przez przeciwciała może osłabiać naturalny mechanizm hamujący IL-1β.

W eksperymencie na ciężarnych myszach podanie przeciwciał przeciwko IL-1RA podniosło poziom IL-1β we krwi matek, a w łożyskach odnotowano oznaki uszkodzenia. Badania tkanek ludzkiego łożyska wykazały również, że IL-1RA gromadzi się w obszarach połączeń komórek naczyń, przez które między matką a płodem zachodzi wymiana tlenu i składników odżywczych.

Autorzy zaznaczają, że przeciwciała przeciwko IL-1RA wykryto tylko w części przypadków przedwczesnego porodu, dlatego przyczyn takiego przebiegu ciąży może być wiele. Syntetyczna forma IL-1RA — anakinra, stosowana w leczeniu chorób zapalnych — może stać się przedmiotem dalszych badań jako potencjalny sposób zapobiegania przedwczesnym porodom.

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