Chirurdzy ze szpitala dziecięcego Monroe Carell Jr. przy Vanderbilt pobrali i przeszczepili pięć serc dawców dzieciom, stosując metodę REUP. O wynikach zespołu Instytutu Serca Dziecięcego Golisano informuje News-Medical, powołując się na Vanderbilt University Medical Center.

Metoda przechowywania serc dawców

REUP oznacza rapid recovery with extended ultraoxygenated preservation — szybkie pobranie i przedłużone przechowywanie w środowisku o podwyższonej zawartości tlenu. Metodę początkowo opracował zespół transplantacyjny Vanderbilt dla dorosłych, z myślą o sercach pozyskiwanych od dawców po śmierci wskutek zatrzymania krążenia.

W przeciwieństwie do innych podejść REUP nie przewiduje przywracania pracy serca dawcy. Po śmierci dawcy narząd przepłukuje się zimnym roztworem wzbogaconym w tlen, aby zachować go przed transplantacją. Wcześniejsze metody wymagały przywrócenia pracy serca albo w ciele dawcy, albo za pomocą specjalnych urządzeń perfuzyjnych. Centrum medyczne zaznaczyło, że takie podejścia w określonych warunkach mogą budzić zastrzeżenia etyczne, być kosztowne i skomplikowane lub mieć ograniczenia związane z rozmiarem pacjenta.

Wyniki pierwszych transplantacji

W artykule dla New England Journal of Medicine zespół opisał pięć transplantacji u dzieci w wieku od dwóch dni do 14 lat. Biorcy czekali na transplantację średnio 20 dni. Żadne z serc dawców nie zostało odrzucone.

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Po operacjach u wszystkich biorców odnotowano dobrą funkcję serca. W okresie obserwacji żadne dziecko nie wymagało mechanicznego wspomagania krążenia, nie wystąpiła u nich pierwotna dysfunkcja przeszczepu ani oznaki odrzucenia, podali autorzy.

Potencjalne rozszerzenie puli dawców

Według Vanderbilt, po pięciu przypadkach opisanych w publikacji podejście to z powodzeniem zastosowano u kolejnych pięciorga dzieci. Wszystkie pobrania narządów dawców w ramach badania pediatrycznego odbywały się w miejscach, gdzie przywrócenie pracy serca dawcy nie było dozwolone ze względów etycznych. Badacze zaznaczyli, że bez REUP serca te nie byłyby dostępne do transplantacji.

W Vanderbilt uważają, że dostosowanie metody dla dzieci może zwiększyć liczbę odpowiednich serc dawców i skrócić czas oczekiwania. Dzieci, w tym noworodki i niemowlęta, mogą czekać na transplantację wiele miesięcy; długie oczekiwanie wiąże się z około 20-procentową śmiertelnością na liście oczekujących. Co roku na takiej liście znajduje się ponad 2 tys. dzieci.

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