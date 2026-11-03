Naukowcy z Vanderbilt-Ingram Cancer Center stworzyli jeden z największych transkryptomicznych atlasów raka piersi, łącząc dane z ponad 7600 guzów z 22 niezależnych badań. Praca została opublikowana 3 listopada w czasopiśmie Cell Reports Medicine, podaje News-Medical.

Molekularne różnice między guzami

Transkryptom to pełny zestaw cząsteczek RNA produkowanych przez guz. Taka analiza pozwala ocenić aktywność genów i inne molekularne cechy nowotworów. Autorzy połączyli dane uzyskane na różnych platformach i różnymi metodami, dostosowując do tego podejścia obliczeniowe stosowane wcześniej w genomice pojedynczych komórek.

Atlas pogrupował guzy w powiązane ze sobą klastry o wspólnych cechach molekularnych, reakcjach na leczenie i wynikach klinicznych. Zdaniem autorów tradycyjne kategorie raka piersi nie w pełni odzwierciedlają klinicznie istotne różnice między guzami.

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Zidentyfikowane podtypy

Badanie wykazało, że guzy o niskiej ekspresji receptora estrogenowego są bardziej podobne do raka ER-ujemnego, choć tradycyjnie leczy się je jako ER-dodatnie. Naukowcy wyodrębnili również podgrupy guzów HER2-dodatnich, najbardziej zależnych od sygnalizacji HER2, które potencjalnie mogą odnieść korzyść z określonych inhibitorów kinazy HER2.

Oddzielnie atlas wykrył neuroendokrynną postać raka piersi, związaną z gorszymi wynikami po standardowej terapii chemioendokrynnej. Badacze wskazali FGFR1 jako potencjalny cel terapeutyczny dla tej grupy. W przypadku potrójnie ujemnego raka piersi określili również agresywny podtyp progenitorowy podstawno-luminalny, z możliwą wrażliwością na terapię ukierunkowaną na RTK/MAPK oraz leki antyangiogenne.

Zespół opracował narzędzie do przypisywania guzów do podtypów na podstawie danych ze standardowego sekwencjonowania RNA bulk. Kolejnym etapem ma być prospektywne sprawdzenie, czy wybór leczenia oparty na tych transkrypcyjnych podtypach poprawi wyniki pacjentów.

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