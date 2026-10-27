W badaniu klinicznym fazy 1 radiofarmaceutyku emitującego promieniowanie alfa 212 Pb-ADVC001 poziom antygenu swoistego dla prostaty (PSA) obniżył się o co najmniej 50% u 80% uczestników z postępującym przerzutowym rakiem prostaty. Badanie TheraPb objęło 22 pacjentów, którzy wcześniej otrzymywali inhibitor szlaku sygnałowego receptora androgenowego oraz chemioterapię taksanami, informuje News-Medical.

Wyniki wczesnej fazy

Uczestnikom podawano 212 Pb-ADVC001 w dawkach od 60 do 200 MBq. Leczenie prowadzono w odstępach sześciu, czterech, dwóch lub jednego tygodnia; łącznie pacjenci mogli otrzymać do sześciu dawek w siedmiu grupach o różnych dawkach i harmonogramach. Badacze oceniali toksyczność, zdarzenia niepożądane, dynamikę PSA, przeżycie wolne od progresji radiologicznej oraz całkowity odsetek odpowiedzi na leczenie.

Zgodnie z danymi z badania nie odnotowano toksyczności ograniczającej dawkę, a maksymalnej dawki tolerowanej nie ustalono. Najczęstszymi działaniami niepożądanymi związanymi z leczeniem były suchość w ustach i nudności; nie zgłoszono poważnych zdarzeń niepożądanych. Mediana przeżycia wolnego od progresji radiologicznej wyniosła 11,2 miesiąca, a całkowity odsetek odpowiedzi — 100%.

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Przygotowanie do kolejnej fazy

Komitet badania zalecił dawki 160 i 200 MBq dla drugiej fazy TheraPb. Badanie było pierwszym badaniem 212 Pb-ADVC001 z udziałem ludzi. Wyniki opublikowano w przyspieszonej sekcji Late-Breaking Fast Track czasopisma The Journal of Nuclear Medicine.

Preparat jest ukierunkowany na swoisty dla prostaty antygen błonowy PSMA. Emitery alfa różnią się od emiterów beta, takich jak 177 Lu, tym, że uwalniają wysokoenergetyczne cząstki, które przemieszczają się w tkankach jedynie na odległość kilku szerokości komórek. Autorzy badania zaznaczyli, że profil bezpieczeństwa oraz możliwość zmieniania dawek i częstotliwości podawania dają podstawy do badania połączeń leku z innymi środkami przeciwnowotworowymi.

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