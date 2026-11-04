W Kanadzie i Wielkiej Brytanii 24-tygodniowy program diety niskokalorycznej połączonej z treningami pod nadzorem pomógł osiągnąć remisję cukrzycy typu 2 u 27 z 50 uczestników w wieku od 18 do 45 lat. W grupie standardowego leczenia remisję odnotowano u dwóch z 46 uczestników. O wynikach randomizowanego badania klinicznego RESET for Remission informuje News-Medical.

Jak przebiegał program

Do badania włączono 96 dorosłych z otyłością, u których cukrzycę typu 2 zdiagnozowano nie więcej niż sześć lat wcześniej. Przez pierwsze 12 tygodni uczestnicy grupy interwencyjnej stosowali dietę o wartości 800–900 kilokalorii dziennie; w dni treningowe zalecano im dodatkowe 200–250 kilokalorii. Przez pierwsze dwa tygodnie dieta składała się z zamienników posiłków, a następnie dopuszczano jeden zwykły posiłek dziennie.

Od trzeciego tygodnia uczestnicy trenowali dwa razy w tygodniu pod nadzorem specjalistów w zakresie ćwiczeń fizycznych. Czas trwania zajęć stopniowo wydłużono do około godziny, łącząc w równym stopniu trening aerobowy i siłowy. Jeszcze jeden trening aerobowy tygodniowo uczestnicy wykonywali samodzielnie. W drugiej połowie programu dietetycy i specjaliści pomagali im przejść na dietę służącą utrzymaniu masy ciała oraz samodzielne treningi.

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Wyniki i ograniczenia

Remisję definiowano jako poziom hemoglobiny glikowanej HbA1c poniżej 6,5% bez leków obniżających poziom glukozy przez co najmniej 12 tygodni. Po 24 tygodniach wszyscy 14 uczestnicy programu, którzy zmniejszyli masę ciała o co najmniej 10%, byli w remisji, jednak była to niewielka podgrupa.

Uczestnicy programu stracili o 7,5 kg więcej niż uczestnicy grupy standardowego leczenia. Ich masa tłuszczowa zmniejszyła się o 16,5% w porównaniu z grupą kontrolną, natomiast nie stwierdzono statystycznie istotnej różnicy w zmianach objętości mięśni i beztłuszczowej masy ciała. Poprawiły się także siła uścisku dłoni oraz wskaźnik sprawności fizycznej skorygowany o masę ciała.

Nie odnotowano poważnych zdarzeń niepożądanych, chociaż 43 z 50 uczestników grupy interwencyjnej zgłosiło co najmniej jedno zdarzenie niepożądane, głównie zaparcia, ból głowy, zawroty głowy lub zmęczenie. Autorzy zaznaczyli, że badanie nie miało odrębnej grupy stosującej wyłącznie dietę, dlatego nie można określić dodatkowego wkładu treningów w odsetek remisji. Nieznany jest również czas trwania remisji po zakończeniu 24-tygodniowej obserwacji.

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