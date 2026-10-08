W zębach mlecznych dzieci z autyzmem wykryto 19 potencjalnie toksycznych związków chemicznych w statystycznie wyższych stężeniach niż w grupie kontrolnej. Do takich wniosków doszli autorzy pilotażowego badania opublikowanego w czasopiśmie Neurotoxicology and Teratology, informuje ScienceAlert.

Analiza 38 próbek

Naukowcy zbadali zęby mleczne przekazane przez rodziny 38 dzieci: 22 z nich miało autyzm, a kolejnych 16 trafiło do grupy kontrolnej. Próbki oczyszczono i przeanalizowano metodą dwuwymiarowej chromatografii gazowej ze spektrometrią mas. Badacze szukali śladów substancji stosowanych w pestycydach, tworzywach sztucznych, produktach zapachowych, środkach ogniochronnych i filtrach przeciwsłonecznych.

Średnio w każdej próbce wykryto ponad 300 potencjalnie toksycznych substancji, choć ich zestaw różnił się między dziećmi. Naukowcy dokładniej przeanalizowali 60 związków obecnych u co najmniej połowy uczestników. Spośród nich 39 amerykańska Agencja Ochrony Środowiska klasyfikuje jako substancje o toksycznym wpływie na rozwój lub funkcje rozrodcze albo jako związki mogące zaburzać pracę układu hormonalnego.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Co pokazały zęby

W przypadku 95% z tych 60 związków stężenia były wyższe w próbkach dzieci z autyzmem, jednak istotność statystyczną potwierdzono dla 19 różnic. W szczególności stężenie benzoesanu benzylu w grupie dzieci z autyzmem było o 722% wyższe niż w grupie kontrolnej. Substancję tę stosuje się w produktach higieny osobistej, jako dodatek do żywności oraz w preparatach przeciw wszom i świerzbowi.

Wśród substancji, których poziom był statystycznie wyższy, autorzy wymienili estry organofosforanowe, kwasy benzoesowe i estry, fenylopropany, ftalany, salicylany, etery, aromatyczne ketony i kaprolaktam. W zębach mlecznych wykryto również 11 związków, które według wcześniejszych doniesień mogą migrować z elementów dziecięcych butelek.

Ograniczenia badania

Autorzy podkreślają, że wyniki nie dowodzą, iż którakolwiek z wykrytych substancji powoduje autyzm. Badanie ma charakter pilotażowy i opiera się na niewielkiej próbie. Jednocześnie analiza zębów pozwala ocenić skumulowane narażenie na substancje chemiczne: zęby mleczne formują się mniej więcej od czwartego miesiąca rozwoju płodowego do ukończenia przez dziecko trzech lat.

Czytaj nas na