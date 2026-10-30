Uczestnicy 12-tygodniowego badania zimnych pryszniców zgłosili o 31% mniej dni nieobecności z powodu choroby niż grupa kontrolna. W badaniu, które psycholożka Uniwersytetu w Bazylei Lena Glaser analizowała w ramach swojej pracy doktorskiej, wzięło udział 719 zdrowych osób w wieku od 18 do 65 lat. Poproszono je, aby przez 12 tygodni brały prysznic w najniższej temperaturze, na jaką pozwalało wyposażenie.

Jak informuje News-Medical, wielu uczestników zrezygnowało w ciągu pierwszych dwóch tygodni, jednak później liczba osób wycofujących się zmalała. Glaser wiąże to ze stopniowym przyzwyczajaniem się do tej procedury. Osoby, które kontynuowały udział, zgłaszały także poprawę fizycznego i psychicznego samopoczucia, choć oceny te były subiektywne.

Mniej wody i energii

Uczestnicy wskazywali uczucie pobudzenia i świeżości jako bezpośrednie efekty zimnego prysznica. Według badaczki byli również dumni, że zdołali zrobić coś dla siebie niekomfortowego. Jednocześnie ludzie zwykle spędzali pod prysznicem mniej czasu, a więc zużywali mniej wody.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Według przytoczonych w badaniu obliczeń, w przypadku prysznica o objętości 45 litrów obniżenie temperatury wody z 40 do 15 stopni Celsjusza pozwala zaoszczędzić 1,3 kWh energii. W ciągu 12 tygodni uczestnicy ograniczyli emisje CO₂ średnio o 15 kilogramów na osobę — porównuje się to z emisjami podczas przejazdu samochodem na dystansie 100 kilometrów.

Efekt po zakończeniu badania jest nieznany

Badaczka zaznaczyła, że nie wiadomo, czy uczestnicy nadal brali zimne prysznice po zakończeniu badania. Nie ustalono również, na ile ich zachowanie było ekologiczne w innych obszarach ani czy nie rekompensowali dyskomfortu innymi działaniami, które mogły zmniejszyć lub zniwelować efekt ekologiczny. Glaser uważa, że nawet umiarkowane obniżenie temperatury wody może być korzystne, a ludzie mogą stopniowo dobrać odpowiedni dla siebie poziom chłodu.

Czytaj nas na