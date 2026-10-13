W USA badacze z Moores Cancer Center Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego oraz Uniwersytetu Nowojorskiego przeanalizowali 443 451 pojedynczych komórek z 62 guzów u 59 osób z gruczolakorakiem przewodowym trzustki. Wykryli różne klony komórek nowotworowych — grupy komórek o podobnych cechach genetycznych, które ewoluują równolegle w obrębie jednego guza.

Jak informuje News-Medical, część tych klonów nabywała oporności na leczenie, a inne — właściwości związanych z szybkim rozprzestrzenianiem się. Wyniki badania wskazują, że ciągła przebudowa genetyczna komórek guza może przyczyniać się do oporności na terapię i przerzutów.

Przejście między podtypami

Wcześniej komórki gruczolakoraka przewodowego trzustki dzielono głównie na dwa podtypy: mniej agresywny klasyczny i bardziej agresywny bazalny. Nowa analiza pojedynczych komórek wykazała, że przebudowa genetyczna wewnątrz guza umożliwia komórkom nowotworowym przechodzenie między tymi podtypami.

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W bardziej agresywnych populacjach bazalnych naukowcy odnotowali zwiększoną aktywność genu MYC, który wiąże się z rozwojem raka trzustki. W dodatkowych eksperymentach zablokowanie aktywności MYC przywracało komórki do mniej agresywnego stanu klasycznego i czyniło je bardziej dostępnymi dla komórek odpornościowych. Mogło to potencjalnie zwiększać podatność guza na atak układu odpornościowego.

Możliwe wyjaśnienie słabej odpowiedzi na immunoterapię

W niektórych klonach wykryto także zwiększoną aktywność genu TIGIT, którego produkty mogą pomagać komórkom nowotworowym unikać rozpoznania przez układ odpornościowy. W tych samych komórkach klonalnych aktywność genu PD-1 była zahamowana. Autorzy przypuszczają, że może to wyjaśniać, dlaczego immunoterapia ukierunkowana na PD-1 rzadko jest skuteczna przeciwko gruczolakorakowi przewodowemu trzustki.

Badanie opublikowano w czasopiśmie Nature Genetics. Dotyczyło ono gruczolakoraka przewodowego trzustki — formy raka, która, według autorów publikacji, odbiera życie ponad 85% osób w ciągu pięciu lat od postawienia diagnozy.

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