W San Francisco w USA zespół Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco (UCSF) rozpoczął pierwsze badanie kliniczne z udziałem ludzi, oceniające ultradźwięki o niskiej intensywności skupione na zmniejszaniu halucynacji słuchowych u osób ze schizofrenią. Poinformował o tym News-Medical.

Badanie fazy 1 o numerze NCT07710989 ma ocenić bezpieczeństwo i możliwość przeprowadzania powtarzanych sesji procedury. Ultradźwięki są kierowane na jądro ogoniaste — głęboko położony obszar mózgu, będący częścią prążkowia, który, według założenia badaczy, może być związany z pojawianiem się halucynacji. W procedurze wykorzystuje się nieinwazyjne urządzenie noszone na głowie.

Projekt badania

Naukowcy planują włączyć do 12 uczestników. Każdy z nich ma przejść pięć codziennych sesji aktywnych skupionych ultradźwięków oraz pięć sesji procedury kontrolnej z nieskupionym podawaniem ultradźwięków. Między dwoma etapami przewidziano przerwę.

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Procedura kontrolna dostarcza taką samą ilość energii ultradźwiękowej i ma zachować odczucia sensoryczne związane z procedurą, jednak nie koncentruje energii na konkretnym obszarze mózgu. Umożliwi to ocenę, czy aktywna interwencja zmniejsza objawy bardziej niż można byłoby oczekiwać na skutek efektu placebo i innych nieswoistych czynników.

Co ocenią naukowcy

Przed i po procedurze uczestnicy przejdą funkcjonalny rezonans magnetyczny w stanie spoczynku, aby śledzić zmiany w funkcjonalnych połączeniach jądra ogoniastego z innymi obszarami mózgu. Oceniane będą także nasilenie halucynacji słuchowych za pomocą zwalidowanych skal, inne objawy psychiatryczne, nastrój, bezpieczeństwo, tolerancja procedury oraz możliwe działania niepożądane.

Badanie opiera się na wcześniejszych wynikach opublikowanych w czasopiśmie Brain Stimulation: jedna sesja skupionych ultradźwięków o niskiej intensywności zapewniła znaczące, lecz tymczasowe zmniejszenie halucynacji. Niektórzy pierwsi uczestnicy obecnego badania także zgłosili osłabienie objawów, jednak obserwacje te mają charakter wstępny. Badanie UCSF finansuje Focused Ultrasound Foundation.

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