Uganda zakazała tranzytu przez swoje terytorium podróżnym, którzy wcześniej odwiedzili Demokratyczną Republikę Konga. Decyzję podjęto w związku z dochodzeniem dotyczącym podróżnej, u której w Nigerii potwierdzono chorobę wywołaną wirusem Bundibugyo. Jak podaje Premium Times, Ministerstwo Zdrowia Ugandy przywróciło również formularze lokalizacji podróżnych, aby w razie potrzeby szybko prowadzić dalszy nadzór i śledzenie kontaktów.

Dochodzenie w sprawie trasy pacjentki

Ugandyjscy urzędnicy oświadczyli, że dostępne informacje wskazują, iż podróżna nie miała objawów w chwili wyjazdu z Ugandy. Jednocześnie urzędnicy nadal ustalają moment pojawienia się objawów oraz okoliczności jej możliwego zakażenia.

Uganda współpracuje z nigeryjskimi organami ochrony zdrowia, aby ustalić pełną historię podróży pacjentki, jej przemieszczanie się oraz możliwy kontakt ze źródłem zakażenia. Uganda zwróciła się także o szczegółową dokumentację podróży i wyniki sekwencjonowania genomowego, jeśli są dostępne. Rząd kraju podkreślił, że Uganda pozostaje wolna od Eboli.

21 października ugandyjskie ministerstwo informowało, że pobyt pacjentki w kraju nie dowodzi, iż zaraziła się właśnie tam. Według wstępnych danych podróżowała ona służbowo do wschodniej części DR Konga, a następnie przejeżdżała przez Ugandę.

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Wzmocnienie kontroli

Ministerstwo oświadczyło, że wzmacnia środki kontroli zakażeń w punktach wjazdu i wyjazdu, a także w placówkach medycznych. Ostrzegło również przed możliwym zastosowaniem przepisów ustawy o zdrowiu publicznym w przypadku naruszenia wymogów przeciwepidemicznych. Społeczności wezwano do zgłaszania właściwym organom podejrzeń dotyczących nieuprawnionego przekraczania granicy w celu przeprowadzenia badań przesiewowych i dalszych działań w zakresie zdrowia publicznego.

Ognisko choroby wywołanej wirusem Bundibugyo w Ugandzie ogłoszono 15 maja 2026 roku po zawleczeniu przypadków z DR Konga. Wówczas w kraju odnotowano 20 potwierdzonych przypadków, w tym dwa zgony, a w sierpniu ogłoszono zakończenie ogniska po 42 dniach bez nowych lokalnych przypadków.

Według Światowej Organizacji Zdrowia, według stanu na 20 października w DR Kongu odnotowano 9704 potwierdzone przypadki i 4687 zgonów w ośmiu prowincjach. Nigeria poinformowała również, że wirus u jej pacjentki jest genetycznie bardzo podobny do wirusa wykrytego w pierwszym zawleczonym przypadku w Kenii, jednak nie dowodzi to zakażenia pacjentki w Kenii.

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