W Szwajcarii naukowcy ustalili, że pacjenci słuchający ulubionej muzyki podczas zakładania cewnika dożylnego przed badaniem MRI zgłaszali niższy poziom bólu po 30 sekundach i dwóch minutach od wkłucia niż uczestnicy bez muzycznego akompaniamentu. O wynikach pracy opublikowanej w czasopiśmie Frontiers in Pain Research informuje News-Medical.

Jak przeprowadzono badanie

W prospektywnym badaniu kontrolowanym w Szpitalu Uniwersyteckim w Zurychu uczestniczyło 204 pacjentów w wieku od 17 do 83 lat. Podzielono ich na cztery grupy: jedna słuchała muzyki Mozarta, druga — utworów wybranych przez samych pacjentów, trzecia — muzyki relaksacyjnej, a grupa kontrolna nie słuchała muzyki.

Uczestników przydzielano zgodnie z kolejnością zaplanowanych badań MRI, a nie losowo. Poziom bólu oceniano za pomocą wizualnej skali analogowej przed procedurą, bezpośrednio po niej, a także po 30 sekundach i dwóch minutach. Przy porównaniu uwzględniono wyjściowe wyniki bólu.

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Wyniki i ograniczenia

Spośród 204 uczestników 71 osób odczuwało ból jeszcze przed założeniem cewnika. W tej podgrupie osoby słuchające ulubionej muzyki również zgłaszały niższy poziom bólu bezpośrednio po procedurze w porównaniu z grupą kontrolną. U pacjentów z wcześniejszym bólem słuchanie Mozarta powiązano z niższymi wynikami dwie minuty po wkłuciu; różnica po 30 sekundach była graniczna.

Jednocześnie w całej próbie w przypadku muzyki Mozarta odnotowano jedynie statystycznie nieistotną tendencję do niższego bólu po dwóch minutach. Muzyka relaksacyjna nie wykazała istotnej różnicy w porównaniu z grupą kontrolną. Bezpośrednie porównanie grup muzycznych również nie potwierdziło, że ulubione utwory były skuteczniejsze niż Mozart lub muzyka relaksacyjna.

Autorzy zaznaczyli, że wnioski wymagają sprawdzenia w większych randomizowanych badaniach, w tym podczas bardziej bolesnych procedur. Wśród ograniczeń wymienili nielosowy przydział uczestników, małą podgrupę osób z bólem wyjściowym, krótki okres obserwacji — zaledwie dwie minuty — oraz możliwy wpływ komunikacji z personelem medycznym na oceny pacjentów.

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