Ultraprzetworzony posiłek o takiej samej kaloryczności i składzie odżywczym wywołał silniejszą odpowiedź insulinową i inaczej wpływał na wykorzystanie energii przez organizm. Do takich wniosków doszli autorzy randomizowanego badania krzyżowego opublikowanego w czasopiśmie Nature Metabolism, informuje News-Medical.

Porównano dwa posiłki po 300 kalorii

W metabolicznej części eksperymentu 32 zdrowych dorosłych uczestników po nocnym poście otrzymywało w różne dni ultraprzetworzony i nieultraprzetworzony posiłek po 300 kcal. Posiłki wyrównano pod względem zawartości makroskładników, indeksu glikemicznego, gęstości energetycznej, dostępnych węglowodanów, błonnika, sodu i wody. Przez trzy godziny po posiłku badacze wykonywali badania krwi i kalorymetrię pośrednią.

Całkowita ekspozycja na glukozę była podobna dla obu posiłków, jednak po nieultraprzetworzonym jedzeniu poziom glukozy rósł szybciej w ciągu pierwszych 20 minut. Jednocześnie po ultraprzetworzonym posiłku stężenie insuliny było wyższe po 40, 60, 90 i 120 minutach. Po trzech godzinach poziom insuliny w obu przypadkach niemal powrócił do wartości wyjściowej.

Różniło się wykorzystanie węglowodanów i tłuszczów

Oba posiłki zwiększały tempo metabolizmu, najbardziej po około 40 minutach. Jednak po ultraprzetworzonym jedzeniu efekt ten utrzymywał się dłużej, dlatego całkowity wydatek energii po posiłku był wyższy. Nieultraprzetworzony posiłek silniej przesuwał wykorzystanie paliwa przez organizm w kierunku węglowodanów, natomiast po ultraprzetworzonym posiłku względnie większe było utlenianie tłuszczów.

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Autorzy zaznaczyli, że taki obraz ma pewne cechy podobne do zaburzonego metabolizmu paliw w insulinooporności i cukrzycy typu 2. Jednocześnie w badaniu nie mierzono bezpośrednio wrażliwości na insulinę, dlatego wyniki nie dowodzą, że żywność ultraprzetworzona powoduje te stany.

Reakcja mózgu również się różniła

W badaniu uczestniczyło 57 osób, a 52 z nich uwzględniono w końcowej analizie funkcjonalnego rezonansu magnetycznego. Uczestnikom pokazywano obrazy 28 znanych produktów — 14 ultraprzetworzonych i 14 nieultraprzetworzonych — i proszono ich o ocenę, ile byliby skłonni za nie zapłacić.

Różnice w metabolizmie węglowodanów wiązały się z różnicami w reakcji mózgu na obrazy żywności w obszarach uczestniczących w przetwarzaniu sensorycznym, uczeniu się i nagradzaniu. Uczestnicy nie wykazali jednak istotnej różnicy w gotowości do płacenia za produkty z obu kategorii.

Badacze zastrzegli, że nie mogą przypisać zaobserwowanych efektów wyłącznie stopniowi przetworzenia żywności: posiłki różniły się źródłami białka, składnikami i dodatkami. Badanie objęło także małą próbę, oceniało reakcje na pojedyncze niewielkie posiłki i nie określa długoterminowych konsekwencji dla masy ciała, zachowań żywieniowych ani ryzyka chorób przewlekłych.

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