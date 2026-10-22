W Stanach Zjednoczonych firmy ubezpieczeniowe UnitedHealthcare i Humana wycofują niektóre plany Medicare Advantage, co dotknie niemal 1 mln osób. Jak informuje The Hill, zmiany następują na początku sezonu zapisów do Medicare.

Ilu klientów obejmą zmiany

UnitedHealth Group oświadczyła, że w związku z wycofaniem planów ochronę ubezpieczeniową straci około 390 tys. jej członków. Kolejne około 600 tys. osób straci opiekę medyczną za pośrednictwem Humany. Firmy przestają oferować niektóre plany w regionach, w których osiągają niższe zyski.

Według Fortune, na które powołuje się The Hill, decyzja wiąże się z dążeniem do ochrony zysków korporacyjnych. Portal informuje również, że na UnitedHealth Group wpłynął niespodziewanie wysoki poziom korzystania z usług medycznych oraz rosnące koszty medyczne, które odbiły się na cenie akcji spółki w 2025 roku.

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Jakie plany są wycofywane

Chodzi głównie o plany typu Preferred Provider Organization, które zapewniają bardziej elastyczną sieć lekarzy i placówek medycznych. Ograniczenia UnitedHealthcare dotyczą przede wszystkim planów, które pozwalały pacjentom korzystać z lekarzy spoza sieci.

Przejście na bardziej ograniczone plany może oznaczać mniej dodatkowych korzyści, więcej ograniczeń dotyczących dostępnych lekarzy oraz wyższe wydatki pacjentów z własnej kieszeni. Duże firmy ubezpieczeniowe ograniczają także zakres ubezpieczenia stomatologicznego, podnoszą kwoty opłacane samodzielnie przez klientów i rezygnują z niektórych planów pokrycia kosztów leków na receptę bez miesięcznej składki.

Plany specjalistyczne

Jednocześnie firmy rozszerzają specjalistyczne plany dla osób z ciężkimi chorobami. Ubezpieczyciele nie mogą pobierać od uczestników Medicare wyższych opłat za takie plany, ograniczone do określonych schorzeń, jednak otrzymują na nie większe subsydia rządowe.

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