Naukowcy z Uniwersytetu Rice’a stworzyli zmodyfikowany wariant enzymu Cas13a do wykrywania wirusów RNA. W teście laboratoryjnym z użyciem syntetycznej, niezakaźnej próbki HIV czułość systemu wzrosła 100-krotnie bez utraty stabilności enzymu, informuje News-Medical. Badanie opublikowano w czasopiśmie Cell Chemical Biology.

Stabilny enzym stał się bardziej czuły

Cas13a to wariant technologii CRISPR, który celuje w RNA — materiał genetyczny wirusów, w tym HIV. W analizie diagnostycznej enzym wiąże się z określoną sekwencją RNA i wytwarza sygnał, który może odczytać człowiek lub urządzenie, na przykład poświatę albo zmianę koloru.

Zespół rozpoczął pracę od stabilnej wersji Cas13a, zdolnej wytrzymać trudne warunki analiz, w tym wysoką temperaturę. Jednocześnie wariant ten nie mógł wykrywać bardzo małych ilości docelowego RNA. Aby zwiększyć czułość, naukowcy najpierw określili strukturę białka i wybrali dwa jego obszary do modyfikacji.

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Jedna zmiana zamiast dwóch

Zmiana obu wybranych obszarów sprawiła, że Cas13a stał się zbyt czuły: enzym dawał sygnał nawet bez docelowego RNA. Natomiast modyfikacja tylko jednego obszaru zwiększyła czułość 100-krotnie i nie obniżyła stabilności enzymu.

Autorzy zaznaczają, że Cas13a można połączyć z programowalnym przewodnikiem, który kieruje system na konkretną wirusową sekwencję RNA. Dlatego ten sam enzym można potencjalnie dostosować do wykrywania SARS-CoV-2, wirusów grypy, Eboli, Ziki, wirusa RSV lub wirusowego zapalenia wątroby typu C. Według badaczy zoptymalizowany Cas13a może być stosowany w komercyjnych analizach, w tym RT-qPCR i testach przepływu bocznego.

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