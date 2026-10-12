Naukowcy z Uniwersytetu Genewskiego poinformowali, że istniejące narzędzia przesiewowe dotyczące zaburzenia grania mogą nie w pełni uwzględniać doświadczenia kobiet grających w gry wideo. Jak podaje News-Medical, autorzy wiążą to z faktem, że kryteria takich narzędzi były w dużej mierze kształtowane na podstawie męskich doświadczeń związanych z graniem.

Światowa Organizacja Zdrowia uznała zaburzenie grania w 2019 roku i włączyła je do Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób ICD-11. Według oceny przytoczonej w materiale zaburzenie to może dotyczyć około 3% osób grających w gry wideo. Jego oznakami mogą być coraz częstsze granie, trudności z ograniczeniem czasu spędzanego przy grach wideo oraz kontynuowanie grania mimo negatywnego wpływu na codzienne życie.

Niewielkie badanie jakościowe

Naukowcy przeprowadzili wywiady z siedmioma osobami w wieku od 21 do 26 lat — sześcioma osobami cispłciowymi i jedną osobą transpłciową. Wszyscy uczestnicy nie zgłaszali zaburzeń psychicznych i grali w gry wideo co najmniej dziesięć godzin tygodniowo. Wyniki pracy opublikowano w czasopiśmie European Psychiatry.

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Uczestnicy częściej preferowali gry fabularne i immersyjne, w tym gry fabularne RPG, symulatory i gry logiczne, niż gry rywalizacyjne. Jednocześnie wielu z nich nie utożsamiało się z wizerunkiem gracza, który często wiąże się z rywalizacyjnymi grami online.

Stres i bariery w szukaniu pomocy

Uczestnicy opowiadali również o okresach nadmiernego grania. Gry wideo mogły być sposobem radzenia sobie z lękiem, stresem lub napięciem emocjonalnym oraz odwracania uwagi od codziennych problemów. Według autorów obecne narzędzia przesiewowe częściej koncentrują się na konfliktach społecznych i rywalizacji, podczas gdy emocjonalna samoregulacja może pozostawać pomijana.

Wśród przeszkód w szukaniu pomocy uczestnicy wymienili obawy przed oceną ze strony specjalistów, którzy mogą postrzegać ich jako leniwych lub niedojrzałych, a także przekonanie, że grupy samopomocowe i usługi wsparcia są skierowane głównie do mężczyzn. Badanie odnotowało również doświadczenia seksistowskich komentarzy, poniżania i wykluczania kobiet podczas gier online.

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