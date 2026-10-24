Rząd prowincji Gauteng w RPA poinformował, że 27 października otworzy 15 punktów rejestracji, aby kierować osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych do leczenia i programów zdrowienia. Kampanii rejestracyjnej będą przewodzić premier prowincji Panyaza Lesufi oraz członkowie rady wykonawczej, podaje TimesLIVE.

Wydarzenie zorganizowano z okazji pierwszej rocznicy kampanii Tswa Daar – Ke Moja, I am fine without drugs. Kampania przechodzi do trzeciej fazy, której celem jest ułatwienie dostępu do odpowiedniej pomocy osobom z uzależnieniem oraz wzmocnienie profilaktyki używania substancji psychoaktywnych, w szczególności wśród młodzieży.

Ocena potrzeb i skierowania

Rzecznik rządu Gautengu Elijah Mhlanga poinformował, że podczas rejestracji będą prowadzone badania przesiewowe oraz ocena medyczna i psychospołeczna. W zależności od potrzeb dana osoba może zostać skierowana na leczenie stacjonarne, do usług ambulatoryjnych lub programów wsparcia w społeczności.

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Do punktów mogą zgłaszać się również mieszkańcy zaniepokojeni uzależnieniem bliskiej osoby. Władze apelują do rodziców, opiekunów i edukatorów, aby otwarcie rozmawiali z młodymi ludźmi o używaniu substancji, dostrzegali wczesne oznaki problemu i odpowiednio wcześnie szukali pomocy.

Działania w pięciu regionach

Kampania rejestracyjna obejmie pięć regionów Gautengu: Johannesburg, Tshwane, Ekurhuleni, West Rand i Sedibeng. Poza dostępem do leczenia kampania przewiduje działania profilaktyczne wśród uczniów, studentów i młodych dorosłych.

Do rozpowszechniania przekazów profilaktycznych planuje się zaangażować szkoły, organizacje religijne, grupy społeczne i liderów młodzieżowych. Mhlanga podkreślił również, że dla zdrowienia ważne są wsparcie po leczeniu, udział rodziny oraz powrót danej osoby do życia w społeczności.

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