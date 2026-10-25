W Anglii przedstawiciele mniejszości etnicznych są do 33% rzadziej diagnozowani z rakiem piersi podczas rutynowych badań przesiewowych. Jednocześnie częściej otrzymują diagnozę po pilnym skierowaniu z podejrzeniem nowotworu lub podczas nagłego zgłoszenia, informuje The Guardian.

Wyniki analizy

Naukowcy z Uniwersytetu Surrey przeanalizowali dane 86 564 dorosłych, u których w latach 2009–2019 zdiagnozowano raka piersi. Wykorzystali dane z Clinical Practice Research Datalink oraz zestawów danych Cancer Registration Tumour and Treatment. Badanie zostało sfinansowane przez organizację charytatywną Breast Cancer Now.

Analiza wykazała, że przedstawiciele czarnych, azjatyckich i mieszanych grup etnicznych, a także osoby z mniej zamożnych środowisk, byli do 31% częściej diagnozowani po pilnym skierowaniu z podejrzeniem choroby nowotworowej. Prawdopodobieństwo postawienia diagnozy podczas nagłego zgłoszenia w tych grupach było do 37% wyższe.

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Opóźnienia w diagnostyce i leczeniu

Osobno badacze stwierdzili gorsze wyniki wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną. Czas do postawienia diagnozy był u nich o 18% dłuższy niż u osób bez takich niepełnosprawności, a oczekiwanie na rozpoczęcie leczenia — o 10% dłuższe.

Kierownik badania, docent Uniwersytetu Surrey Rob Kerrison, zaznaczył, że nierówny dostęp do badań przesiewowych i terminowego leczenia może częściowo wyjaśniać różnice w przeżywalności po raku piersi. Według niego kobiety z różnych grup społecznie wrażliwych i niedostatecznie objętych opieką medyczną rzadziej dowiadywały się o chorobie dzięki badaniom przesiewowym i nierzadko dłużej czekały na rozpoczęcie leczenia.

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