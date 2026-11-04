Analiza danych z oddziałów ratunkowych w Anglii wykazała istotne różnice w odsetku pacjentów hospitalizowanych po zgłoszeniu się po pomoc. Po uwzględnieniu cech pacjentów, czynników lokalnych i praktyk lekarzy rodzinnych wskaźniki nadal wahały się od 2% do 42%, informuje News-Medical, powołując się na badanie opublikowane w Emergency Medicine Journal.

Ponad 15 mln zgłoszeń

Naukowcy przeanalizowali zanonimizowane krajowe dane dotyczące opieki doraźnej i hospitalizacji w Anglii za lata 2024–2025. Po wykluczeniu zapisów z niepełnymi danymi analiza objęła 15 201 063 zgłoszenia. W 26% przypadków zgłoszenie na oddział ratunkowy kończyło się hospitalizacją.

74% zgłoszeń przypadało na dni powszednie, a 26,5% pacjentów zostało przywiezionych karetką. Kolejne 14% pacjentów mieszkało na obszarach o najwyższym poziomie deprywacji społeczno-ekonomicznej.

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Znane czynniki wyjaśniły tylko część różnic

Badacze uwzględnili ciężkość stanu pacjentów i inne cechy zgłoszenia, sposób przybycia, powód zgłoszenia, dane geograficzne, a także dostępność i charakterystykę praktyk lekarzy rodzinnych. Większe prawdopodobieństwo hospitalizacji dotyczyło osób starszych, mężczyzn i mieszkańców obszarów defaworyzowanych. Częściej do szpitala trafiali także pacjenci przywiezieni karetką, osoby zgłaszające się w godzinach, gdy praktyki lekarzy rodzinnych były nieczynne, oraz osoby mieszkające bliżej swojej praktyki.

Jednak wszystkie trzy grupy zmiennych wyjaśniały jedynie około 22% zróżnicowania wskaźników hospitalizacji. Najwyższe skorygowane wskaźniki utrzymywały się w północno-wschodnim i północno-zachodnim Londynie oraz w południowo-zachodniej Anglii, podczas gdy w Lincolnshire, Yorkshire i na północnym wschodzie były zbliżone do średniego poziomu.

Autorzy zaznaczyli, że to badanie obserwacyjne nie ustala związku przyczynowo-skutkowego. Na różnice mogą wpływać czynniki, których dane nie obejmowały, w tym różnice w kulturze szpitalnej lub organizacji usług medycznych. Zdaniem badaczy rozwiązania dostosowane do lokalnych zasobów, potrzeb pacjentów i możliwości szpitali mogą być skuteczniejsze w ograniczaniu niepotrzebnych hospitalizacji niż jedno ogólnokrajowe podejście.

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