Naukowcy w Anglii przeanalizowali dane 7 023 osób w wieku 50 lat i starszych i ustalili, że połączenie fizycznej słabości z zaburzeniami pamięci wiąże się z większymi szansami wykrycia demencji w ciągu około dziesięciu lat. Jak informuje News-Medical, najsilniejszy związek wykryto u osób, które miały problemy zarówno z pamięcią, jak i funkcjami wykonawczymi oraz/lub szybkością przetwarzania informacji.

Trzy profile osłabienia poznawczego

Naukowcy wykorzystali dane z English Longitudinal Study of Aging. Fizyczną słabość określano za pomocą indeksu obejmującego 44 wskaźniki, a funkcje poznawcze oceniano przy użyciu zadań dotyczących natychmiastowego i odroczonego przypominania słów, nazywania zwierząt oraz wyszukiwania liter.

Na początku obserwacji kryteria osłabienia poznawczego spełniało 646 uczestników, czyli 9,2% próby. Podzielono ich na trzy grupy: 284 osoby miały zaburzenia funkcji wykonawczych oraz/lub wolniejsze przetwarzanie informacji bez problemów z pamięcią; 162 miały wyłącznie zaburzenia pamięci; kolejne 200 miało zaburzenia pamięci wraz z trudnościami w zakresie funkcji wykonawczych oraz/lub szybkości przetwarzania informacji.

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Różnice w szansach wykrycia demencji

Po uwzględnieniu czynników demograficznych, społeczno-ekonomicznych, edukacyjnych i psychospołecznych osłabienie poznawcze ogółem wiązało się z szansami wykrycia demencji 1,804 raza wyższymi niż przy braku tego stanu. Dla grupy z izolowanymi zaburzeniami pamięci wskaźnik ten wynosił 2,024 raza, a dla uczestników z połączeniem problemów z pamięcią i innych trudności poznawczych — 2,733 raza.

Jednocześnie profil z zaburzeniami funkcji wykonawczych oraz/lub spowolnieniem przetwarzania informacji bez problemów z pamięcią nie miał statystycznie istotnego związku z późniejszym wykryciem demencji. Niższy poziom wykształcenia, mniejszy majątek gospodarstwa domowego, objawy depresyjne i samotność były w różny sposób powiązane z trzema profilami osłabienia poznawczego.

Autorzy podkreślają, że badanie ma charakter obserwacyjny i nie ustala związku przyczynowo-skutkowego. Demencję podczas dalszej obserwacji określano na podstawie zgłoszeń o diagnozie lekarza, ocen informatorów i przesiewowych badań poznawczych, a nie wyłącznie na podstawie klinicznie potwierdzonych diagnoz.

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