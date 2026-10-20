Naukowcy przeanalizowali dokumentację medyczną 62,5 mln osób w Anglii i ustalili, że szerokie kategorie etniczne mogą ukrywać istotne różnice w częstości występowania rzadkich chorób między poszczególnymi społecznościami. Jak podaje News-Medical, praca została opublikowana w czasopiśmie Scientific Reports.

Naukowcy wykorzystali połączone dane elektroniczne angielskiej Narodowej Służby Zdrowia dotyczące osób, które żyły 31 lipca 2023 roku. Zbadali 406 rzadkich chorób, których rozpoznania odnotowywano od 1 stycznia 1990 roku do 31 lipca 2023 roku. Co najmniej jedną z tych chorób miało 1 051 470 osób, czyli 1,7% uczestników analizy. Wskaźnik ten dotyczy wyłącznie wybranych 406 chorób, a nie wszystkich rzadkich chorób.

Różnice między społecznościami

Częstość występowania chorób standaryzowano pod względem wieku i płci, wykorzystując dane ze spisu ludności Anglii z 2021 roku. Najczęstszym spośród badanych schorzeń było reumatyczne zapalenie wielomięśniowe — 3139,5 przypadku na milion osób. Kolejne były ubytek przegrody międzyprzedsionkowej — 2449,7 przypadku na milion — oraz bezdech u niemowląt — 1057,5 przypadku na milion.

W sześciu szerokich kategoriach Urzędu Statystyk Narodowych reumatyczne zapalenie wielomięśniowe najczęściej występowało w grupie białej, a ubytek przegrody międzyprzedsionkowej — w grupie mieszanej. Bardziej szczegółowa klasyfikacja Narodowej Służby Zdrowia wykazała również różnice wewnątrz tych kategorii: częstość występowania ubytku przegrody międzyprzedsionkowej wśród osób pochodzenia białego i karaibskiego wynosiła 3721,5 przypadku na milion, podczas gdy wśród osób pochodzenia białego i afrykańskiego — 2372,1 przypadku na milion.

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W przypadku 227 chorób, dla których było co najmniej po 100 pacjentów, autorzy ocenili także różnice demograficzne. Ilorazy szans różniły się od grupy białej dla 104 chorób wśród osób pochodzenia azjatyckiego lub azjatycko-brytyjskiego oraz dla 83 chorób wśród osób pochodzenia czarnego lub czarno-brytyjskiego. Obliczeń tych nie skorygowano o wiek, poziom deprywacji ani inne potencjalne czynniki.

Zarejestrowane przypadki COVID-19

Dodatni wynik testu na COVID-19 zarejestrowano u 32,8% osób z rzadkimi chorobami oraz u 29% osób bez nich. W grupie pacjentów z rzadkimi chorobami największy odsetek zarejestrowanych zakażeń odnotowano wśród białych Brytyjczyków — 33,7%. Wśród osób pochodzenia czarnoafrykańskiego wynosił on 23,8%, wśród Romów lub irlandzkich wędrowców — 24,1%, wśród Banglijczyków — 27,2%, a wśród Pakistańczyków — 27,7%.

Autorzy podkreślają, że chodzi konkretnie o udokumentowane dodatnie wyniki testów, a nie o wszystkie przypadki zakażenia. Na te różnice mogły wpływać wiek, struktura chorób, zachowania ochronne oraz praktyki testowania. Badanie ma charakter opisowy i nie ustala związków przyczynowo-skutkowych.

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