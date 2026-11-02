W Anglii Narodowa Służba Zdrowia, NHS England, zaczyna wdrażać na oddziałach ratunkowych system wczesnego ostrzegania o pogorszeniu stanu dzieci — PEWS. Ma on pomagać medykom szybciej określać, kiedy dziecko potrzebuje pilniejszej pomocy, informuje The Guardian.

Ocena parametrów życiowych

PEWS wykorzystuje punktową ocenę parametrów życiowych: ciśnienia krwi, częstości akcji serca i oddechu, poziomu tlenu we krwi oraz poziomu świadomości. Wysoki wynik sygnalizuje personelowi medycznemu możliwe pogorszenie stanu dziecka.

System jest już stosowany w przypadku dzieci przebywających w szpitalach, jednak tej zimy po raz pierwszy będzie używany na oddziałach ratunkowych. Powszechne wdrożenie uczyni PEWS największym na świecie standaryzowanym systemem tego typu.

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Uwzględnienie opinii rodziców

NHS England podkreśliła, że PEWS nie zastępuje profesjonalnej oceny medyków i nie znosi potrzeby wysłuchania dzieci, rodziców oraz opiekunów. Ich obawy mogą być podstawą do natychmiastowego zwiększenia intensywności pomocy medycznej nawet przy niskim wyniku PEWS.

System zawiera tabele uwzględniające wiek, które pomagają oceniać oznaki pogorszenia stanu niemowląt, dzieci i młodych osób. Został dostosowany do szybkiego podejmowania decyzji na zatłoczonych oddziałach ratunkowych.

Każdego roku takie oddziały w Anglii odwiedza ponad 6 mln dzieci. Według NHS England z krajowego szpitalnego systemu PEWS korzysta już ponad 90 szpitali, a dostępne dane wskazują na stale niższe wskaźniki zatrzymania krążenia wśród ich pacjentów.

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