Australijscy naukowcy opublikowali w czasopiśmie Nature trzy badania, w których powiązali regiony ryzyka genetycznego 16 chorób z możliwymi mechanizmami w konkretnych typach komórek odpornościowych. Zespół z Instytutu Badań Medycznych Garvana, Dziecięcego Instytutu Badawczego Murdocha, Uniwersytetu Nowej Południowej Walii i innych partnerów zidentyfikował niemal 1 500 genów, które mogą być zaangażowane w rozwój chorób nowotworowych, immunologicznych i neurologicznych, informuje News-Medical.

Dane z milionów komórek odpornościowych

Prace stały się pierwszym znaczącym rezultatem projektu TenK10K, którego celem jest zbadanie zmienności genetycznej i aktywności genów w komórkach odpornościowych 10 tysięcy osób. Na pierwszym etapie naukowcy zsekwencjonowali genomy niemal 2 tysięcy Australijczyków i zmierzyli aktywność genów w ponad 5 milionach ich komórek odpornościowych.

Pozwoliło to przyporządkować dziesiątki milionów wariantów genetycznych do typów komórek, w których działają, oraz powiązać je z 16 chorobami i 44 cechami krwi. W szczególności badacze wykryli wariant, który zwiększa ekspresję genu OSM w komórkach NK — komórkach układu odpornościowego — i jest związany ze zwiększonym ryzykiem choroby jelit.

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Trzy poziomy regulacji genów

Pierwsza praca objęła 21 tysięcy genów i wykazała ponad 180 tysięcy powszechnych i rzadkich wpływów wariantów genetycznych na ekspresję genów. Niemal 5 tysięcy tych genów nie było wcześniej powiązanych z genetycznym wpływem na ich aktywność w największym wcześniejszym badaniu pełnej krwi. Badacze zidentyfikowali również 893 geny związane z chorobami lub cechami krwi, których aktywności wcześniej nie wiązano ze zmiennością genetyczną.

Drugie badanie poświęcono tandemowym powtórzeniom DNA — powtarzającym się sekwencjom istotnym dla regulacji genów. Zespół zidentyfikował ponad 69 tysięcy wariantów takich powtórzeń związanych ze zmianami ekspresji genów, a także ponad 200 genów, w przypadku których powtarzające się sekwencje DNA mogą wyjaśniać genetyczne związki ze wskaźnikami immunologicznymi i krwi.

W trzeciej pracy naukowcy badali dostępność chromatyny — stopień otwartości lub upakowania DNA w komórce. Wykryli ponad 240 tysięcy wariantów genetycznych związanych z tym wskaźnikiem i powiązali ponad 28 tysięcy regionów DNA z genami, które regulują. Według oceny zespołu analiza dostępności chromatyny pozwoliła wyjaśnić prawdopodobną rolę nawet o 23% większej liczby regionów genetycznych związanych z chorobami niż sama analiza aktywności genów.

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