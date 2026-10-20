Australijskie trzyletnie badanie z udziałem 6537 nastolatków powiązało większe spożycie owoców z niższym prawdopodobieństwem nasilonych objawów depresji i lęku, a słodkie napoje — z wyższym prawdopodobieństwem takich objawów. O wynikach pracy opublikowanej w czasopiśmie Child and Adolescent Mental Health informuje News-Medical.

Jak przeprowadzono badanie

Do analizy włączono uczniów z 71 szkół w stanach Nowa Południowa Walia, Queensland i Australia Zachodnia. Na początku obserwacji uczestnicy mieli około 13 lat; około połowę stanowiły dziewczęta. Nastolatkowie wypełniali cyfrowe ankiety w siódmej klasie, a następnie po roku, dwóch i trzech latach.

Naukowcy oceniali, ile owoców, warzyw i napojów słodzonych cukrem uczestnicy spożywali każdego dnia. Do tej ostatniej kategorii zaliczono napoje gazowane i sportowe, a także słodkie napoje skoncentrowane. Objawy depresji i lęku określano za pomocą zwalidowanych kwestionariuszy i wartości progowych, a nie diagnoz klinicznych.

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Owoce, warzywa i napoje

Według skorygowanych oszacowań każda dodatkowa dzienna porcja owoców wiązała się z obniżeniem prawdopodobieństwa przekroczenia progu objawów depresji o 13%, a lęku — o 7%. Jedna porcja owoców w badaniu wynosiła 150 gramów.

Wyższe spożycie napojów słodzonych było powiązane z większym prawdopodobieństwem nasilonych objawów depresji i lęku u obu płci. Oszacowania tego związku były liczbowo wyższe wśród chłopców, zwłaszcza w odniesieniu do lęku, jednak analiza nie ustaliła, czy różnica między płciami była istotna statystycznie.

W przypadku warzyw nie stwierdzono statystycznie istotnego związku z żadnym z tych dwóch wskaźników. Autorzy uwzględnili w analizie wiek, płeć, aktywność fizyczną, czas przeprowadzenia ankiety oraz poziom dobrobytu rodziny. Jednocześnie podkreślili, że obserwacyjny charakter badania, samoocena diety i możliwe nieuwzględnione czynniki nie pozwalają twierdzić, że zmiana diety zapobiega zaburzeniom psychicznym.

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