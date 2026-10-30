W Australii mobilny projekt Hear Our Heart Ear Bus Project, który bezpłatnie bada słuch dzieci w Dubbo i zachodniej części Nowej Południowej Walii, może zakończyć działalność do połowy przyszłego roku. Organizacja straciła głównego sponsora i poszukuje finansowania w wysokości do 400 tys. dolarów australijskich rocznie, informuje ABC News Australia.

Tysiące testów w odległych rejonach

Projekt, założony pod koniec 2011 roku przy Dubbo District Deaf Club, pokonuje rocznie około 9 tys. kilometrów i zatrzymuje się w ponad 40 miejscach. W mobilnej klinice bezpłatnie bada się dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

W ciągu ostatnich pięciu lat specjaliści przeprowadzili ponad 10 tys. testów słuchu, z czego około połowę u dzieci z rdzennych ludów regionu. Po badaniach 310 dzieci skierowano do specjalistów otorynolaryngologii, a 51 dzieciom dobrano aparaty słuchowe.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Utrata głównego darczyńcy

Hall Foundation był głównym sponsorem inicjatywy od 2018 roku, jednak w lipcu przekazał ostatnią wpłatę. Dyrektorka projektu Donna Rees oświadczyła, że środki są przede wszystkim potrzebne na wynagrodzenia personelu.

Ojciec jednego z pacjentów, Jodie Wright, opowiedział, że dzięki przypadkowemu badaniu przesiewowemu w mobilnej klinice u jego syna Eliego wykryto perlaka — torbiel za błoną bębenkową. Chłopiec przeszedł trzy operacje usunięcia zmiany. Według Wrighta bez bezpłatnej usługi rodzina nie byłaby w stanie opłacić niezbędnej pomocy.

Projekt ma na celu zmniejszenie występowania zapalenia ucha środkowego i utraty słuchu wśród dzieci z rdzennych ludów oraz innych dzieci w regionie. Według Australijskiego Instytutu Zdrowia i Opieki Społecznej w latach 2022–2023 zapalenie ucha środkowego miało około 8,8 tys. dzieci z rdzennych ludów.

Czytaj nas na