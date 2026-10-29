W Australii koroner stanu Wiktoria David Ryan zalecił australijskiej Administracji Produktów Terapeutycznych ponowne przeanalizowanie korzyści terapeutycznych i ryzyka związanego z peptydami CJC1295 oraz ipamoreliną. Rekomendację wydano po śmierci 75-letniego aktora, kaskadera i mistrza sztuk walki Richarda Nortona, który w marcu 2025 roku doznał zatrzymania krążenia po zastrzykach tych niezatwierdzonych substancji, informuje The Guardian.

Rekomendacja koronera

Ryan zaproponował rozważenie przeniesienia CJC1295 i ipamoreliny z kategorii leków na receptę do kategorii dopuszczającej ich stosowanie wyłącznie w badaniach klinicznych lub w innych celach eksperymentalnych. Zdaniem koronera substancje te nie powinny być dostępne do przepisywania przez pracowników ochrony zdrowia ze względu na niepewność dotyczącą ich korzyści terapeutycznych i ryzyka dla pacjentów.

Norton zgłosił się do lekarza Jerzego Muchnickiego w marcu 2025 roku, ponieważ interesował się terapią peptydową. W raporcie koronera wskazano, że omówili eksperymentalny charakter leczenia, potencjalne ryzyko oraz brak innych zatwierdzonych alternatyw. Wcześniej inny lekarz przepisał aktorowi peptydy z powodu zmęczenia, bólu barku i utraty masy mięśniowej.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Zastrzyki i dochodzenie

Po badaniach krwi Norton podpisał formularz świadomej zgody, w którym opisano możliwe korzyści i ryzyko, w tym anafilaksję. 19 marca przepisano mu zastrzyki CJC1295 i ipamoreliny. Tydzień później aktor powiedział, że czuje się dobrze, a terapia łagodzi jego objawy.

28 marca Norton poinformował pielęgniarkę, że podawał sobie podwójną w stosunku do przepisanej dawkę obu peptydów. Pielęgniarka poradziła mu, aby od następnego tygodnia stosował przepisane dawkowanie. Lekarz przepisał także kolejne dwa peptydy w celu poprawy funkcji organizmu i zmniejszenia bólu. Kilka godzin po zastrzyku CJC1295 i ipamoreliny Norton odczuł gorąco i zaczerwienienie, a później stracił przytomność. Zmarł 30 marca 2025 roku w szpitalu Alfred Hospital.

Australijska Rada Medyczna zbadała działania Muchnickiego. Niezależny ekspert stwierdził, że nie ma wystarczających dowodów na bezpieczeństwo, skuteczność ani korzyści CJC1295 i ipamoreliny dla ludzi, a dokumentacja medyczna lekarza była poniżej oczekiwanego standardu. Lekarz uznał krytykę, wyraził żal rodzinie Nortona i oświadczył, że nie będzie przepisywał peptydów bez przekonujących dowodów klinicznych. Rada uznała, że dalsze działania regulacyjne nie są potrzebne, ale zobowiązała go do odbycia indywidualnego szkolenia z prowadzenia dokumentacji medycznej i zarządzania klinicznego.

Czytaj nas na