W Australii Królewski Australijski i Nowozelandzki Kolegium Położników i Ginekologów (RANZCOG) przedstawił nowe wytyczne kliniczne dotyczące leczenia objawów menopauzy. Dokument ma pomóc lekarzom i pacjentkom poruszać się wśród opartych na dowodach metod terapii oraz przeciwdziałać dezinformacji na temat leczenia, informuje ABC News.

Wytyczne dotyczą kobiet w wieku od 40 lat i obejmują objawy naczynioruchowe, w tym uderzenia gorąca i nocne poty, a także objawy moczowo-płciowe — suchość pochwy i częste parcie na mocz. Menopauzę definiuje się po upływie 12 miesięcy od ostatniej miesiączki.

Opcje terapii

W zaleceniach przedstawiono możliwe metody leczenia różnych objawów, w tym menopauzalną terapię hormonalną, akupunkturę i hipnozę. Dostępne dowody dla tych podejść oceniono w skali od bardzo niskiego do wysokiego poziomu. Pacjentkom stosującym menopauzalną terapię hormonalną zaleca się coroczną kontrolę lekarską.

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Jednocześnie autorzy dokumentu zaznaczyli, że brakuje wystarczających dowodów na to, iż sama utrata masy ciała lub aktywność fizyczna poprawiają uderzenia gorąca albo nocne poty. Brakuje także dowodów na skuteczność hipnozy w poprawie snu.

Zalecenia dla lekarzy

Przewodnicząca grupy opracowującej wytyczne, Catriona Melville, oświadczyła, że dokument ma zapewnić medykom jasne, oparte na dowodach zalecenia do omawiania dostępnych opcji z pacjentkami. W szczególności kobietom z rakiem piersi w wywiadzie można zaproponować estrogen dopochwowy w celu złagodzenia objawów menopauzy.

Wytyczne nie obejmują kwestii gęstości tkanki kostnej, bólu stawów, libido, depresji ani lęku. Zachęcają również lekarzy do pytania pacjentek zbliżających się do menopauzy o niepokojące je objawy, zwłaszcza jeśli dostęp do leczenia może być utrudniony.

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