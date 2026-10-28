W Australii nowe badanie wykazało, że przemocy fizycznej wobec dzieci najczęściej dopuszczają się członkowie rodziny, a nie pracownicy instytucji. Jak podaje News-Medical, badacze przeanalizowali dane 2623 osób, które opowiedziały o przemocy fizycznej doświadczonej w dzieciństwie.

Wcześniej zespół badaczy informował, że 32% Australijczyków doświadczyło przemocy fizycznej w dzieciństwie. Nowa praca dotyczyła tego, kim byli sprawcy i w jakim wieku takie przypadki zdarzały się najczęściej. Według jej danych około co czwarta młoda osoba doświadczyła przemocy fizycznej ze strony rodziców, najczęściej przed ukończeniem dziesięciu lat.

Sprawcy rodzinni i instytucjonalni

Do sprawców rodzinnych autorzy zaliczyli biologicznych rodziców, ojczymów i macochy, partnerów rodziców oraz innych dorosłych krewnych. Za sprawców instytucjonalnych uznano nauczycieli, dorosłych w organizacjach religijnych, trenerów i instruktorów.

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Autorzy podają wskaźniki 84,8% dla przemocy fizycznej ze strony członków rodziny oraz 4,3% ze strony sprawców instytucjonalnych. Według ich wniosków prawdopodobieństwo doświadczenia przemocy ze strony członka rodziny było około 20 razy wyższe niż ze strony przedstawiciela instytucji. Dziewczęta częściej niż chłopcy zgłaszały przemoc fizyczną w rodzinie: 28,6% wobec 24,4%.

Dane dotyczące przemocy ze strony rodziców

Wśród dorosłych, którzy zgłosili przemoc przed ukończeniem dziesięciu lat, co trzeci wskazał oboje rodziców jako sprawców. Jeśli przemocy dopuszczał się tylko jeden z rodziców, chłopcy dwukrotnie częściej wskazywali ojca niż matkę: 10,6% wobec 4,4%. Wśród dziewcząt badanie nie wykazało takiej różnicy.

Przemoc fizyczna może obejmować uderzanie, popychanie i kopanie, a także bicie, uderzanie pięścią, duszenie lub oparzenia. Źródło podkreśla, że za przemoc mogą być uznawane również przypadki bez trwałych obrażeń. Badanie opublikowano w czasopiśmie Child Maltreatment.

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