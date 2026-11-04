W Australii 35% niemowląt, które niedawno miały reakcję na orzeszki ziemne i dodatni wynik testu alergicznego, nie zareagowało na orzeszki ziemne podczas nadzorowanej doustnej próby pokarmowej. W ramach oceny krajowego programu ADAPT zbadano 1275 dzieci w wieku poniżej 18 miesięcy, z których 778 przeszło taką próbę, informuje News-Medical.

Jak przeprowadzano próby

Badanie przeprowadziły Murdoch Children’s Research Institute, National Allergy Centre of Excellence oraz 10 publicznych szpitali pediatrycznych w Australii. Uczestników przyjmowano w stanach Wiktoria, Nowa Południowa Walia, Queensland, Australia Południowa i Australia Zachodnia.

Podczas doustnej próby pokarmowej dziecku pod nadzorem medycznym stopniowo podawano coraz większe dawki orzeszków ziemnych, aby sprawdzić wystąpienie reakcji alergicznej. Reakcja wystąpiła u 65% dzieci, w tym 12% doznało anafilaksji. Według badaczy wszystkie epizody były bezpiecznie kontrolowane przez zespoły medyczne przeprowadzające próby.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Dalsze leczenie

Dzieci, u których nie wystąpiła reakcja, uznano za tolerujące orzeszki ziemne i usunięto im oznaczenie alergii. Mogły regularnie spożywać orzeszki ziemne w formie odpowiedniej do wieku, w tym masło orzechowe.

Niemal wszystkie niemowlęta, które zareagowały podczas próby, następnie rozpoczęły doustną immunoterapię orzeszkami ziemnymi. Leczenie to polega na codziennym podawaniu orzeszków ziemnych w celu wykształcenia tolerancji. Zgodnie z wynikami oceny terapię skutecznie rozpoczęto u 97,5% takich dzieci, a dawkę początkową ustalano na podstawie wyników próby.

Wyniki opublikowano w czasopiśmie The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice. Kierująca programem ADAPT profesor Kirsten Perrett stwierdziła, że historia kliniczna i wstępne testy alergiczne w wielu przypadkach nie wystarczały do dokładnego rozpoznania alergii na orzeszki ziemne. Zaznaczyła, że nadzorowaną doustną próbę pokarmową należy regularnie rozważać w celu potwierdzenia diagnozy przed rozpoczęciem immunoterapii.

Czytaj nas na