W King Abdullah Specialist Children’s Hospital w Rijadzie, stolicy Arabii Saudyjskiej, lekarze przeprowadzili operację rozdzielenia zrośniętych bliźniaczek z Fidżi — Jesepeli i Daisysea Kikau. Według ich matki po zabiegu dziewczynki dochodzą do siebie na zwykłym oddziale, samodzielnie oddychają i przyjmują pokarm.

Jak informuje RNZ World, matka dziewczynek, Akeneta Vulimaiigiladi, dowiedziała się o ich stanie podczas opieki prenatalnej w szpitalu w Suvie. Nosiła trojaczki: trzecie dziecko, Hossana, rozwijało się oddzielnie, podczas gdy pozostałe dwie dziewczynki były zrośnięte w okolicy brzucha i miednicy.

Dzieci urodziły się we wrześniu 2025 roku, 11 tygodni przed terminem. Jesepeli i Daisysea spędziły prawie cztery miesiące na oddziale intensywnej terapii noworodków. Początkowo rodzice nie chcieli zgodzić się na operację, ponieważ uważali, że ich córki są zbyt małe, jednak później postanowili szukać specjalistycznej pomocy za granicą.

Bezpłatna operacja w Arabii Saudyjskiej

Lekarze na Fidżi szukali możliwości przeprowadzenia operacji w szpitalach w Stanach Zjednoczonych, Nowej Zelandii, Australii i Meksyku, ale rodzina nie miała niezbędnych środków. Pomoc zaoferował Saudi Conjoined Twins Program, w ramach którego zgodzono się przeprowadzić operację bezpłatnie.

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W lipcu Akeneta Vulimaiigiladi, jej mąż Vatisoni oraz bliźniaczki udali się do Rijadu. Przed operacją rodzice nadali córkom także arabskie imiona: Noura dla Jesepeli i Sara dla Daisysea, wyrażając w ten sposób wdzięczność rządowi Arabii Saudyjskiej.

Operacja w dziewięciu etapach

Operację przygotowywano przez dwa tygodnie. Kierował nią dr Abdullah Al-Rabia, szef służby chirurgicznej, a w pracach uczestniczył multidyscyplinarny zespół 35 specjalistów medycznych i chirurgicznych. Dziewczynki miały wspólną wątrobę, część jelita cienkiego, jelito grube i jeden kanał odbytu; były również zrośnięte w układach moczowym i rozrodczym oraz miały jedną wspólną kość miedniczną.

Zabieg trwał 12 godzin i 24 minuty oraz składał się z dziewięciu etapów. Rodzice śledzili przebieg operacji przez specjalne połączenie wideo, a personel medyczny wyjaśniał im każdy etap w czasie rzeczywistym. Po rekonwalescencji rodzina planuje wrócić na Fidżi, gdzie na dziewczynki czeka ich siostra z trojaczków Hossana.

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