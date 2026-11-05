W Estonii w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy roku liczba zgłoszeń do oddziałów pomocy doraźnej zmniejszyła się o blisko 11 tys. Jednocześnie ogólne obciążenie szpitali nie spadło znacząco, ponieważ spadkowi liczby lekkich przypadków towarzyszył wzrost liczby pacjentów w cięższym stanie, informuje ERR News.

Mniej drobnych zgłoszeń

Estońska Kasa Chorych poinformowała, że liczba zgłoszeń zakwalifikowanych do najniższej — zielonej — kategorii triażu zmniejszyła się w ciągu roku o blisko 15 tys. Jednocześnie łączna liczba pacjentów w pozostałych kategoriach wzrosła o około 3,8 tys.

Marit Mürk, kierowniczka służby medycyny ratunkowej Północnoestońskiego Centrum Medycznego, zaznaczyła, że pacjenci rzadziej zgłaszają się na oddział z nieznacznymi dolegliwościami. Jednocześnie przybyło pacjentów w poważnym stanie, w tym tych dowożonych karetkami i wymagających pilnego leczenia.

Różna dynamika w regionach

W Szpitalu Uniwersyteckim w Tartu liczba zgłoszeń z nieznacznymi dolegliwościami nieznacznie wzrosła w porównaniu z poprzednim rokiem, ale pozostaje niższa niż w 2024 roku. Według lekarza medycyny ratunkowej Kaarela Uiba w pierwszych dziewięciu miesiącach 2024 roku szpital odnotował 15 883 takie zgłoszenia, w 2025 roku — 13 991, a w tym roku — 14 259.

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Kasa Chorych planuje wzmacniać podstawową opiekę zdrowotną, w tym rozszerzać stosowanie e-konsultacji. Za priorytet uznano również wczesną interwencję w przypadkach chorób sercowo-naczyniowych, aby nie dopuścić do pogorszenia stanu wymagającego pomocy doraźnej.

Porady przed sezonem grypowym

Marit Mürk zauważyła, że część pacjentów nadal zgłasza się na oddziały pomocy doraźnej z problemami, które może rozwiązać lekarz rodzinny lub farmaceuta. Wśród takich powodów wymieniła usuwanie kleszczy lub woskowiny usznej latem, a także objawy przeziębienia i grypy w chłodnym okresie. W Północnoestońskim Centrum Medycznym liczba zgłoszeń w celu usunięcia kleszczy spadła z około 250–300 latem 2025 roku do około 60 do połowy sierpnia tego roku.

Specjalistka poradziła osobom z łagodnymi objawami infekcji wirusowej, aby w pierwszych dniach pozostały w domu, w razie potrzeby skorzystały z szybkiego testu lub zwróciły się do farmaceuty po środki łagodzące objawy.

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