Naukowcy we Włoszech ustalili, że zdrowe diety z przewagą produktów roślinnych wiążą się z lepszą zdolnością rozpoznawania zapachów i niższym prawdopodobieństwem hiposmii — osłabienia węchu. W badaniu uczestniczyło 6690 dorosłych z regionu Południowego Tyrolu, informuje News-Medical.

Jak oceniano węch i dietę

Naukowcy wykorzystali dane z populacyjnego badania Cooperative Health Research in South Tyrol. Średni wiek uczestników wynosił 44,5 roku, a 54% z nich stanowiły kobiety. Dietę oceniano za pomocą ankiety dotyczącej częstotliwości spożywania produktów w poprzednim roku, a węch — za pomocą testu Sniffin’ Sticks, który polega na identyfikacji 16 zapachów.

Uczestników, którzy prawidłowo rozpoznali nie więcej niż 12 zapachów, zaliczono do grupy z hiposmią. Badacze porównali wyniki z kilkoma wskaźnikami jakości diety, w tym dietą śródziemnomorską, Alternate Healthy Eating Index 2010 oraz wskaźnikami żywienia roślinnego. W modelach statystycznych uwzględniono wiek, płeć, wykształcenie, wskaźnik masy ciała, palenie tytoniu, nadciśnienie, całkowitą kaloryczność diety oraz przestrzeganie specjalnej diety.

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Owoce i warzywa powiązano z lepszymi wynikami

Większe przestrzeganie zdrowszych wzorców żywieniowych było umiarkowanie związane z wyższymi szansami przynależności do grupy z lepszą funkcją węchową. Związek ten odnotowano dla wskaźnika zdrowego żywienia AHEI, diety śródziemnomorskiej oraz ogólnego i zdrowego wskaźnika żywienia roślinnego.

Większe spożycie owoców i warzyw również wiązało się z lepszym rozpoznawaniem zapachów i niższym prawdopodobieństwem hiposmii. Natomiast dieta, w której dominowały mniej zdrowe produkty roślinne, była związana z gorszymi wskaźnikami węchu i wyższym prawdopodobieństwem jego osłabienia.

Autorzy zastrzegają, że badanie ma charakter przekrojowy, dlatego nie pozwala ustalić związku przyczynowo-skutkowego. Oznacza to, że wyniki nie dowodzą, iż to sama dieta poprawia węch: możliwy jest także odwrotny związek, w którym zaburzenia węchu wpływają na wybór żywności. Dane dotyczące diety uczestnicy podawali samodzielnie, a test oceniał jedynie zdolność identyfikowania zapachów.

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