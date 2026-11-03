W francuskim regionie Oksytanii władze regionalne sfinansują szkolenie kolejnych 100 fizjoterapeutów w korzystaniu z dermatoskopów do wykrywania podejrzanych zmian skórnych. Decyzję podjęto po rocznym projekcie pilotażowym, w ramach którego około 50 fizjoterapeutów-wolontariuszy pomogło wykryć sześć przypadków raka skóry — cztery raki i dwa czerniaki.

Inicjatywa jest odpowiedzią na niedobór dermatologów we Francji, gdzie co roku diagnozuje się około 200 tys. przypadków raka skóry. Jak podaje France 24, połowa francuskich dermatologów ma już ponad 60 lat, a każdego roku w kraju kształci się jedynie około 100 nowych specjalistów. Francuski rząd ogłosił również dodatkowe 27 miejsc rocznie dla stażystów dermatologii.

Wizyty są rezerwowane w ciągu kilku minut

W klinice w Saint-Maur-des-Fossés, na przedmieściach Paryża, dermatolog Romain Prudhomme otwiera zapisy na następny wieczór. Jak twierdzi, wszystkie dostępne terminy są rezerwowane w ciągu trzech minut. Jeden z pacjentów przyjechał z Reims, pokonując 130 kilometrów, aby usunąć czerniaka.

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Dermatolog Pierre Hamann zaznaczył, że presja na specjalistów jest znaczna, ponieważ pacjenci często przez długi czas nie mogą uzyskać pomocy. Zaprzeczył również twierdzeniom, że dermatolodzy rzekomo preferują zabiegi kosmetyczne: według przytoczonych przez niego danych z badań taka praca stanowi mniej niż 5% ich rocznej działalności.

Fizjoterapeuci i AI jako narzędzia pomocnicze

W południowej Francji przeszkoleni fizjoterapeuci mogą podczas zwykłych wizyt zauważać potencjalnie niebezpieczne znamiona i przesyłać ich zdjęcia dermatologom do oceny. Autor inicjatywy, dermatolog Georges Bessis, wyjaśnił, że tacy specjaliści mogą dostrzec zmiany, o których pacjenci nie pomyśleli, by poinformować, lub które bali się pokazać.

Inne podejście stosuje centrum France Dermatologie w Gazeran niedaleko Paryża: system 92 czujników tworzy trójwymiarowy awatar pacjenta i porządkuje dane o zmianach skórnych. Dermatolodzy współpracujący z centrum analizują te dane i stawiają diagnozę. Według kierownika sieci Étienne'a Varleta technologia pomogła wykryć 30 czerniaków w pierwszym roku działania. Badanie kosztuje 84 euro i nie jest refundowane przez francuski krajowy system ubezpieczeń zdrowotnych, ponieważ na miejscu nie ma dermatologa. W kraju otwarto już pięć takich centrów, jednak systemy przesiewowe wykorzystujące sztuczną inteligencję nie uzyskały jeszcze oficjalnej aprobaty zawodowego stowarzyszenia dermatologów.

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