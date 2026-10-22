Naukowcy z Uniwersytetu McMastera przeanalizowali ponad milion ciąż w Ontario w Kanadzie i stwierdzili, że nadmierny przyrost masy ciała w czasie ciąży wiąże się z wyższym ryzykiem ciężkich powikłań u matki niezależnie od początkowego wskaźnika masy ciała. Informuje o tym News-Medical.

Dane z ponad miliona ciąż

Autorzy wykorzystali dane z rejestru porodów BORN Ontario. Wśród badanych ciąż 53% wiązało się z przyrostem masy ciała przekraczającym aktualne zalecenia, a 19% — z przyrostem poniżej zalecanego poziomu. Łącznie naukowcy zidentyfikowali ponad 15 tys. przypadków ciężkiej zachorowalności matek.

Wśród przykładów takich powikłań wymienionych w badaniu znalazły się krwotok, stan przedrzucawkowy oraz przyjęcie na oddział intensywnej terapii podczas porodu. Podwyższone ryzyko przy nadmiernym przyroście masy ciała obserwowano we wszystkich kategoriach wskaźnika masy ciała.

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Wpływ chorób współistniejących

Osoby z występującą przed ciążą cukrzycą, astmą lub podwyższonym ciśnieniem tętniczym miały około dwukrotnie wyższe ryzyko ciężkich powikłań u matki. Jeśli przyrost masy ciała wykraczał poza zalecany zakres, ryzyko rosło jeszcze bardziej.

Naukowcy ustalili również, że w niektórych grupach według wskaźnika masy ciała niewystarczający przyrost masy ciała wiązał się z wyższym ryzykiem ciężkich następstw dla matki. Główna autorka pracy, Sahar Khademiour, zaznaczyła, że masa ciała przed ciążą od dawna jest uznawana za czynnik ryzyka, jednak badacze chcieli ustalić, czy na powikłania wpływa sama zmiana masy ciała w trakcie ciąży.

Pracę opublikowano 22 października 2026 roku w czasopiśmie JAMA Network Open. Starsza autorka badania, Laura Anderson, oświadczyła, że wspieranie zdrowego przyrostu masy ciała wymaga nie tylko indywidualnych konsultacji, lecz także szerszych strategii tworzenia sprzyjających warunków przebiegu ciąży.

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