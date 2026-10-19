W kanadyjskiej prowincji Ontario pacjenci z rakiem piersi z przerzutami de novo, którzy byli zapisani do lekarza rodzinnego, mieli o 26% niższe szanse na śmierć w ciągu sześciu miesięcy od rozpoznania. Poinformował o tym News-Medical, powołując się na badanie opublikowane w Canadian Medical Association Journal.

Dane ponad 4 tysięcy pacjentów

Naukowcy przeanalizowali dane ICES dotyczące 4004 pacjentów leczonych w Ontario w latach 2010–2019. U wszystkich rak piersi rozprzestrzenił się już na inne części organizmu w chwili pierwszego rozpoznania — był to rak z przerzutami de novo w IV stadium.

W ciągu sześciu miesięcy od rozpoznania zmarło 23% uczestników badania. Wczesna śmierć wiązała się ze starszym wiekiem, chorobami przewlekłymi, a także wyższym poziomem marginalizacji mieszkaniowej i finansowej. Badacze wykorzystali Ontario Marginalization Index, który obejmuje między innymi wskaźniki stabilności mieszkaniowej, dochodów, wieku i zatrudnienia.

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Rola podstawowej opieki zdrowotnej

Pacjenci zapisani do lekarza rodzinnego częściej również wykonywali mammografię. Autorzy pracy zauważają, że brak regularnego dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej może wpływać na terminowość diagnostyki i rozpoczęcie leczenia przeciwnowotworowego.

Badanie wykazało również związek między mieszkaniem na obszarach wiejskich a wczesną śmiercią. Zdaniem naukowców może to być związane z trudnościami w dojazdach na leczenie, które często koordynują duże miejskie ośrodki onkologiczne. Autorzy wezwali do wzmocnienia profilaktyki nowotworowej i badań przesiewowych mammograficznych w marginalizowanych społecznościach, a także do badania sposobów poprawy opieki onkologicznej na obszarach wiejskich i integracji medycyny wirtualnej.

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