W Ontario odnotowano 2377 przypadków odry — News-Medical

W Ontario w Kanadzie epidemia odry trwała 49 tygodni — od 28 października 2024 roku do 6 października 2025 roku — i obejmowała 2377 przypadków. Przyczyniła się ona do utraty przez Kanadę statusu kraju, w którym wyeliminowano odrę, w listopadzie 2025 roku, podaje News-Medical, powołując się na badanie opublikowane w The BMJ.

Większość przypadków dotyczyła osób niezaszczepionych

Naukowcy przeanalizowali dane z systemu nadzoru epidemiologicznego Ontario. Spośród 2377 przypadków 2064 były potwierdzone, a 313 prawdopodobne. Około 90% przypadków wystąpiło wśród członków społeczności o historycznie niskim poziomie wyszczepienia, które utrzymują bliskie więzi społeczne w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Meksyku i innych krajach. Rozprzestrzenianie się poza tymi społecznościami było ograniczone.

Wśród wszystkich chorych 73% stanowiły osoby w wieku 19 lat lub młsze. Niezaszczepionych było 2121 pacjentów, czyli 89% ogółu; w przypadku kolejnych 97 osób, czyli 4%, status szczepienia był nieznany. Kanada uzyskała status kraju wolnego od odry w 1998 roku po wprowadzeniu dwudawkowego schematu szczepień i ogólnokrajowego programu szczepień uzupełniających dla uczniów.

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Hospitalizacje i rozprzestrzenianie się szczepu

Z tą epidemią powiązano 166 hospitalizacji, w tym 13 przyjęć na oddziały intensywnej terapii. Odnotowano także 51 przypadków zakażenia w czasie ciąży, 10 przypadków odry wrodzonej, jeden przypadek zapalenia mózgu oraz śmierć jednego niemowlęcia.

Badania laboratoryjne wykryły odrębny szczep wirusa odry, który później odnotowano w innych częściach Kanady, a także w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Niderlandach. Badacze ostrzegli, że rzeczywista liczba przypadków i powikłań może być wyższa niż wynika z danych nadzoru epidemiologicznego. Ich zdaniem, aby zapobiegać nowym epidemiom, konieczne są wzmocnienie systemów szczepień, zwiększenie poziomu wyszczepienia oraz dostosowana kulturowo współpraca ze społecznościami w celu budowania zaufania do szczepień.

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