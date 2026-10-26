W Ontario w Kanadzie wizyty na oddziałach ratunkowych związane z używaniem substancji psychoaktywnych wśród kobiet, które rodziły i miały dzieci w wieku poniżej 18 lat, rosły średnio niemal o 5% rocznie w latach 2008–2024. W grupie kobiet bez dzieci wskaźnik ten rósł o mniej niż 2% rocznie, informuje News-Medical, powołując się na badanie opublikowane w Canadian Medical Association Journal.

Dane dotyczące ponad 2 mln kobiet

Naukowcy przeanalizowali dane ICES dotyczące kobiet z Ontario, które rodziły i miały co najmniej jedno dziecko w wieku poniżej 18 lat. Próba objęła 988 106 takich kobiet, które dopasowano pod względem wieku do 1 198 063 kobiet bez dzieci.

Najszybciej wskaźnik rósł w latach 2014–2018 — średnio o 11% rocznie. Następnie tempo wzrostu spadło do 2% rocznie. Liczba hospitalizacji związanych z używaniem substancji wśród matek wzrosła z 99 do 259 na 100 tys. osobolat; w grupie kobiet bez dzieci — ze 136 do 209.

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Największy wzrost wśród młodych matek

Wśród matek w wieku poniżej 25 lat wizyty na oddziałach ratunkowych z powodu używania substancji wzrastały o około 8% rocznie, podczas gdy wśród pozostałych kobiet — o 2%. Autorzy zaznaczają, że badanie nie ustala, czy wzrost jest bezpośrednio związany z macierzyństwem lub rodzicielstwem. Ich zdaniem wyższe wskaźniki wśród młodszych matek mogą być powiązane z innymi czynnikami, które jednocześnie wpływają na wczesne rodzenie dzieci i ryzyko używania substancji.

Największy względny wzrost odnotowano w przypadku amfetamin, konopi indyjskich i opioidów. Jednocześnie alkohol w 2024 roku pozostawał najczęstszą substancją związaną z takimi przypadkami: odpowiadał za 46% wizyt na oddziałach ratunkowych i 41% hospitalizacji wśród matek. Ogólnie takie wizyty i hospitalizacje pozostawały rzadkie i dotyczyły około 0,5% matek.

Autorzy wezwali do rozwoju wsparcia dla młodych rodziców, w tym zintegrowanych usług leczenia uzależnień i zdrowia psychicznego, a także programów uwzględniających obowiązki związane z opieką nad dziećmi.

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