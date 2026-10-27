W Ukrainie rośnie liczba osób chorych na ostre wirusowe infekcje dróg oddechowych. W tygodniu od 12 do 18 października zachorowało 106 384 osób, z czego ponad 64,6 tysiąca to dzieci. To o 3,4% więcej niż w poprzednim tygodniu.

Od początku sezonu epidemicznego, czyli od 28 września, na ostre wirusowe infekcje dróg oddechowych zachorowało ponad 307 tysięcy Ukraińców. Jednocześnie wskaźnik ten jest o 20,5% niższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Lekarka rodzinna Marianna Kogut zwróciła uwagę na przypadki zakażeń mieszanych, kiedy to osoba zaraża się jednocześnie dwoma różnymi wirusami. Z tego powodu objawy mogą pojawiać się falami. Najczęściej chorzy skarżą się na katar, zatkany nos, ból gardła i kaszel.

Według danych Centrum Zdrowia Publicznego w badanych próbkach z okresu 12–18 października nie wykryto wirusów grypy. Zarejestrowano natomiast obecność koronawirusa SARS-CoV-2, rinowirusów, adenowirusów i innych patogenów układu oddechowego.

Dodatkowym problemem pozostają opóźnienia w dostawach szczepionek przeciw grypie. Jednocześnie sytuacja epidemiologiczna na Ukrainie pozostaje pod kontrolą, a poziom zachorowalności we wszystkich obwodach odpowiada wskaźnikom tła.

Źródło: Glavkom (LB.ua, Centrum Zdrowia Publicznego)

W 43. tygodniu 2026 roku w Kijowie odnotowano 7 570 nowych przypadków grypy i ostrych wirusowych infekcji dróg oddechowych, w tym COVID-19. Poinformowało o tym Państwowe Przedsiębiorstwo „Kijowskie Miejskie Centrum Kontroli i Profilaktyki Chorób Ministerstwa Zdrowia”.

W Ukrainie na razie nie ma fali grypy — twierdzi wirusolog.



W Ukrainie i wielu krajach Europy obserwuje się opóźnienia w dostawach szczepionek przeciw grypie na sezon epidemiczny 2026–2027. W Centrum Zdrowia Publicznego wyjaśniono, że wynika to z aktualizacji zaleceń WHO dotyczących składu preparatów we wszystkich trzech składnikach, a także z trudności w produkcji i kontroli jakości.



Na Ukrainie rozpoczął się sezon epidemiczny grypy i ostrych wirusowych infekcji dróg oddechowych na lata 2026–2027, który potrwa do 23 maja 2027 roku.

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