Naukowcy z Uniwersytetu Utah odkryli mechanizm komórkowy, który pomaga sercu utrzymywać produkcję energii podczas obciążenia. Mięsień sercowy może jednocześnie wykorzystywać glukozę i mleczan, rozdzielając te procesy między różne części komórki, podaje News-Medical.

Jak serce wykorzystuje dwa źródła energii

W większości tkanek intensywniejsze wykorzystanie glukozy utrudnia wykorzystanie mleczanu i odwrotnie. Jednak w sercu te dwa źródła energii węglowodanowej mogą być wykorzystywane równolegle. Naukowcy ustalili, że glukoza jest wykorzystywana do produkcji energii w cytozolu — głównym środowisku wewnątrzkomórkowym — podczas gdy mleczan jest wykorzystywany w mitochondriach.

Takie przestrzenne rozdzielenie umożliwia jednoczesne zachodzenie dwóch reakcji wytwarzających energię. Według badaczy w codziennym życiu proces ten na ogół nie jest krytycznie konieczny, ma jednak istotne znaczenie dla zapobiegania niewydolności serca w warunkach obciążenia serca.

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Rola cząsteczki MCT1

Kluczową rolę w tym mechanizmie odgrywa cząsteczka MCT1, która transportuje mleczan do wnętrza mitochondriów. Mutacje genetyczne MCT1 uniemożliwiają przedostawanie się mleczanu do mitochondriów, zaburzają bilans energetyczny serca i w warunkach stresu mogą prowadzić do niewydolności serca.

Starszy autor badania, profesor nadzwyczajny biochemii Uniwersytetu Utah Gregory Ducker, nazwał ten mechanizm krytycznie ważnym systemem zapasowym dla pracy serca. Naukowcy zaznaczyli, że wyniki mogą pomóc określić nowe cele terapeutyczne wspierające metabolizm energetyczny mięśnia sercowego podczas niewydolności serca.

Pracę opublikowano w czasopiśmie Nature pod tytułem MCT1-dependent mitochondrial lactate import sustains cardiac metabolism.

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