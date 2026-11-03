Naukowcy z Uniwersytetu w Nagoi w Japonii opracowali metodę analizy pęcherzyków zewnątrzkomórkowych we krwi i moczu, która w przyszłości może pomóc ustalać źródło przewlekłego zapalenia w organizmie. Technologia umożliwia jednoczesne odczytywanie białek na powierzchni pojedynczych pęcherzyków oraz mikroRNA wewnątrz nich, informuje News-Medical.

Informacje o tkankach i zapaleniu

Pęcherzyki zewnątrzkomórkowe to niewielkie cząstki otoczone błoną, które komórki wydzielają do organizmu. Zawierają one informacje molekularne o komórkach swojego pochodzenia: białka błonowe mogą wskazywać na typ tkanki, a mikroRNA wewnątrz mogą odzwierciedlać stan tych komórek.

Zazwyczaj, aby zmierzyć wewnętrzne mikroRNA, niszczy się błonę pęcherzyków, przez co informacje z wielu cząstek ulegają zmieszaniu. Nowe podejście ma umożliwić powiązanie danych o wewnętrznej zawartości pojedynczego pęcherzyka z białkami na jego powierzchni bez naruszania błony.

W tym celu zespół wykorzystał arkusze nanowłókien celulozowych wytworzonych z celulozy drzewnej. Ich pory w skali nano mogą wychwytywać i zatrzymywać pęcherzyki zewnątrzkomórkowe. Podczas suszenia cząstki zbliżają się do siebie, co sprzyja fuzji ich błon z nanocząstkami lipidowymi. Te ostatnie dostarczają do wnętrza sondy molekularne, które zaczynają fluorescencyjnie świecić po związaniu z określonym mikroRNA.

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Test w modelu zapalenia nerek

Metodę przetestowano w laboratoryjnym modelu przewlekłego aktywnego odrzucania przeszczepu nerki zależnego od przeciwciał. Naukowcy poddali ludzkie komórki nerkowe działaniu sygnałów zapalnych, wykryli 71 mikroRNA o zmienionej ekspresji w uwolnionych pęcherzykach i skupili się na miR-1246. Wybrali także związane z nerkami białko DPYS jako marker pochodzenia pęcherzyków.

Według oceny autorów miR-1246 występowało w około jednym na dziesięć pęcherzyków pochodzących z niestymulowanych komórek nerkowych i w około czterech na dziesięć po stymulacji zapalnej. W próbkach moczu biorców przeszczepu nerki z takim odrzucaniem pęcherzyki jednocześnie niosące DPYS i miR-1246 występowały częściej niż u pacjentów z chorobami immunologicznymi bez przeważającego zajęcia nerek oraz u zdrowych ochotników.

Autorzy planują poprawić odzyskiwanie cząstek, uprościć procedurę opartą na nanowłóknach celulozowych i sprawdzić podejście w większych badaniach klinicznych. Praca została opublikowana w czasopiśmie Cell Reports Physical Science.

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