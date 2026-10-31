Naukowcy z Massachusetts Institute of Technology opracowali nanowymiarową platformę dla spersonalizowanych szczepionek przeciwnowotworowych opartych na zmodyfikowanym bakteriofagu M13. W eksperymentach na myszach szczepionka o większej gęstości antygenu nowotworowego znacząco zmniejszała prawdopodobieństwo rozwoju guzów jelita grubego, informuje News-Medical.

Kontrolowana gęstość antygenów

M13 to nieszkodliwy dla człowieka bakteriofag z jednoniciowym DNA w białkowym kapsydzie. Naukowcy zmodyfikowali białko jego osłonki pVIII, przyłączając do niego antygen — cel, przeciw któremu ma powstać odpowiedź immunologiczna. Gęstość takich antygenów na powierzchni faga regulowano przez dodanie do sekwencji białkowej jednego lub dwóch ujemnie naładowanych aminokwasów. Można ją było również precyzyjniej dostroić za pomocą mutacji genetycznej, która spowalnia produkcję białka antygenowego.

Badacze zmienili również sekwencję DNA wirusa, aby wzmocnić jego właściwości adiuwantowe — właściwości składnika stymulującego odpowiedź immunologiczną. Jednoniciowe DNA M13 aktywuje szlak TLR9, który jest częścią wrodzonego układu odpornościowego. W ten sposób parametry antygenu i właściwości adiuwantowe platformy mogą być kontrolowane genetycznie.

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Wyniki badań na myszach

Najpierw zespół stworzył fagi z modelowym antygenem SIINFEKL, którego gęstość wynosiła od 6% do 70%. U myszy porównano szczepionki o gęstości antygenu 6% i 35%. Bardziej ochronny okazał się wariant 35%: po szczepieniu u zwierząt rzadziej powstawały guzy po podaniu komórek czerniaka eksprymujących SIINFEKL. U tych myszy powstawało również więcej limfocytów T ukierunkowanych przeciw temu antygenowi. Autorzy wiążą to między innymi z aktywniejszym pobieraniem szczepionek o większej gęstości antygenów przez komórki dendrytyczne.

W osobnym eksperymencie naukowcy wykorzystali neoantygen ADPGK, który w zastosowanym modelu myszy był swoiście eksprymowany przez guzy jelita grubego. Po podaniu szczepionki o większej gęstości antygenu takie guzy rozwijały się u zwierząt znacząco rzadziej. Autorzy uważają, że modułowość platformy umożliwia wymianę antygenów w zależności od cech konkretnego guza, jednak wyniki tej pracy uzyskano właśnie w eksperymentach na myszach.

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