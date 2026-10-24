Eksperymentalna szczepionka ukierunkowana na mutacje genu KRAS wywołała nasiloną odpowiedź immunologiczną limfocytów T u 89 z 90 ocenianych pacjentów z rakiem trzustki. Są to wyniki randomizowanego badania klinicznego drugiej fazy, którym kierowali badacze z Mayo Clinic, informuje News-Medical.

Wyniki badania

W badaniu uczestniczyło 144 pacjentów z rakiem trzustki w stadium I–III i mutacjami KRAS. Przed rozpoczęciem badania wszyscy przeszli operację i chemioterapię, a badania obrazowe nie wykazały widocznych oznak guza. Szczepionkę otrzymało 96 uczestników, a kolejnych 48 pozostawało pod obserwacją.

Badanie nie osiągnęło głównego celu, jakim była statystycznie istotna poprawa przeżycia bez nawrotu choroby dla całej grupy. Mediana przeżycia bez nawrotu wyniosła 23,8 miesiąca w grupie szczepionej i 21,2 miesiąca w grupie obserwacyjnej, jednak różnica ta nie była statystycznie istotna.

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Odpowiedź immunologiczna i kolejne badanie

Wśród 90 uczestników, których można było ocenić pod względem odpowiedzi immunologicznej, u 89, czyli 98,9%, stwierdzono nasilenie odpowiedzi limfocytów T na zmutowany KRAS. Ponad ośmiu na dziesięciu ocenianych pacjentów wykazało odpowiedź swoistą dla KRAS, która była ponad dziewięciokrotnie wyższa niż przed szczepieniem. Uczestnicy z takim poziomem reakcji mieli dłuższy okres bez nawrotu choroby, jednak wniosek ten uzyskano w ramach analizy eksploracyjnej.

Szczepionka jest ukierunkowana na siedem powszechnych mutacji KRAS i została opracowana tak, aby pomagać limfocytom T w węzłach chłonnych rozpoznawać komórki nowotworowe ze zmutowanym KRAS. Mutacje tego genu występują w około 90% przypadków gruczolakoraka przewodowego trzustki, najczęstszego typu tego nowotworu. Badacze odnotowali również utrzymującą się odpowiedź immunologiczną co najmniej 46 tygodni od rozpoczęcia badania u 95,5% uczestników możliwych do oceny.

Badacze planują kliniczne badanie trzeciej fazy, aby sprawdzić, czy szczepionka może opóźnić lub zapobiec nawrotowi choroby. Dane dotyczące przeżycia całkowitego są obecnie niedostępne.

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