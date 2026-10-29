Międzynarodowa grupa naukowców kierowana przez badaczy z Uniwersytetu w Oslo i Szpitala Uniwersyteckiego w Oslo w Norwegii odkryła 127 regionów ludzkiego DNA związanych z ryzykiem rozwoju choroby Alzheimera. Spośród nich 48 regionów genetycznych nie było wcześniej opisywanych w tym kontekście. Jak podaje News-Medical, wyniki pracy opublikowano w czasopiśmie Nature.

Naukowcy przeanalizowali dane genetyczne około 2,8 mln osób, w tym 183 620 osób z chorobą Alzheimera. W badaniu połączono dane 30 grup badawczych w ramach międzynarodowego Psychiatric Genomics Consortium.

Rola komórek odpornościowych mózgu

Badanie dostarczyło dodatkowych dowodów genetycznych na rolę mikrogleju — komórek odpornościowych mózgu, które między innymi oczyszczają tkanki ze szkodliwych substancji i uszkodzonego materiału komórkowego. Naukowcy powiązali sygnały genetyczne z aktywacją mikrogleju, zaangażowaniem komórek odpornościowych oraz procesami oczyszczania w mózgu.

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Wykryto również geny, które mogą być związane z przetwarzaniem amyloidu, regeneracją komórek nerwowych, aktywacją astrocytów oraz utrzymaniem ochronnej warstwy izolacyjnej wokół włókien nerwowych. Osobno autorzy po raz pierwszy wskazali kilka specyficznych typów neuronów, dla których sygnały genetyczne były bardziej wyraźne. Może to otworzyć nowe kierunki badań nad mechanizmami rozwoju choroby.

Ryzyko genetyczne i dalsze badania

Autorzy oszacowali, że powszechne warianty genetyczne łącznie wyjaśniają około 16% różnic w ryzyku choroby Alzheimera między ludźmi. To niemal trzykrotnie więcej niż wcześniejsze szacunki na poziomie około 5%. Wyższy wskaźnik w dużej mierze wiąże się z metodą statystyczną, która dokładniej uwzględnia wpływ genu APOE.

Jednocześnie badacze podkreślają, że wskaźnik ten dotyczy populacji, a nie pojedynczej osoby, i nie oznacza, że test genetyczny jest w stanie przewidzieć rozwój choroby. Na ryzyko wpływają również wiek, środowisko oraz inne czynniki biologiczne i osobiste. Opracowane modele ryzyka genetycznego mają obecnie przede wszystkim zastosowanie badawcze, a ustalone związki genetyczne wymagają dalszej weryfikacji przed ewentualnym wykorzystaniem ich do tworzenia leków.

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