Badanie ankietowe dotyczące 1305 kotów wykazało, że zwierzęta karmione dietą wegańską przez co najmniej rok miały o 34% mniejsze prawdopodobieństwo otrzymania od weterynarza oceny nadwagi niż koty żywione tradycyjną dietą opartą na mięsie. Różnica ta nie była jednak istotna statystycznie, informuje News-Medical.

Dane z ankiety

Autorzy przeprowadzili ankietę internetową, w której opiekunowie kotów informowali o weterynaryjnych ocenach stanu zdrowia zwierząt. Dziewięćdziesiąt procent kotów w badanej próbie otrzymywało tradycyjną dietę opartą na mięsie, a pozostałe 10% — dietę wegańską. W analizie uwzględniono wiek, płeć, status sterylizacji lub kastracji, poziom aktywności oraz praktyki żywieniowe.

Opiekunowie kotów na diecie wegańskiej rzadziej zgłaszali również zaburzenia związane z masą ciała, w tym chorobę zwyrodnieniową stawów oraz inne zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego i sprawności ruchowej. Wśród kotów żywionych wegańsko nie odnotowano żadnego przypadku kilku problemów związanych z masą ciała. Jednak niewielka liczba zwierząt w tej grupie nie pozwala uznać wyników za ostateczne.

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Potrzebne są dalsze badania

Według autora pracy, Andrew Knighta, adiunkta w Szkole Środowiska i Nauki Uniwersytetu Griffitha, większość kotów na diecie wegańskiej jadła głównie suchą karmę i częściej miała stały dostęp do pożywienia. Takie modele żywienia zwykle wiąże się z wyższym ryzykiem nadwagi, lecz w tej grupie zaobserwowano przeciwną tendencję.

Przyczyny tego pozostają niejasne. Badacze nie analizowali składu konkretnych karm, lecz zasugerowali, że niektóre komercyjne produkty wegańskie mogą zawierać więcej błonnika oraz mniej kalorii lub tłuszczu. Możliwą rolę może również odgrywać L-karnityna, która uczestniczy w metabolizmie energetycznym i utrzymaniu tkanki mięśniowej.

Autorzy uważają, że kolejnym krokiem powinno być większe badanie prospektywne z bezpośrednim pomiarem diety, spożycia energii i kondycji ciała kotów. Pracę opublikowano w czasopiśmie Frontiers in Animal Science. Badacze podkreślili również, że kotom należy zapewnić dietę pełnowartościową pod względem odżywczym, a karmy wegańskie muszą być odpowiednio uzupełnione wszystkimi niezbędnymi składnikami odżywczymi.

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