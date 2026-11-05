Weryfikacja szpitali w ramach programu Emergency General Surgery Verification Amerykańskiego Kolegium Chirurgów (ACS) wiąże się ze spadkiem 30-dniowej śmiertelności pooperacyjnej o 28,8% oraz krótszymi pobytami w szpitalu pacjentów poddawanych pilnym operacjom chirurgii ogólnej. O wynikach analizy opublikowanej w czasopiśmie JAMA Surgery informuje News-Medical.

Dane ponad 21 tysięcy pacjentów

Naukowcy przeanalizowali dane 21 858 pacjentów, którzy przeszli pilne operacje w 55 szpitalach w okresie od lipca 2023 roku do grudnia 2024 roku. Pięć z tych placówek medycznych uzyskało weryfikację w trakcie okresu badania, podczas gdy pozostałych 50 jej nie otrzymało.

Autorzy porównali zmiany wyników leczenia w zweryfikowanych szpitalach i szpitalach bez weryfikacji metodą różnicy w różnicach, która pozwala uwzględnić trendy wspólne dla obu grup. Oprócz niższej śmiertelności weryfikację powiązano ze spadkiem częstości ostrego uszkodzenia nerek po operacji o 29%. Średnia długość pobytu pacjenta w szpitalu była krótsza o 1,31 dnia, czyli o 19,7%.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Czas do operacji

Oddzielna analiza wskaźników w szpitalach przed weryfikacją i po niej wykazała skrócenie mediany czasu od przyjęcia do operacji z 31,9 do 21,2 godziny. Odsetek pacjentów przyjętych na oddział pilnej chirurgii ogólnej wzrósł z 74,8% do 85,7%.

Jednocześnie odsetek chorych, których operowano po nieudanej próbie leczenia niechirurgicznego, spadł z 25,5% do 19%. Zdaniem autorów może to odzwierciedlać bardziej konsekwentne podejście do ustalania momentu interwencji chirurgicznej.

Standardy dla szpitali

Program Emergency General Surgery Verification ACS został opracowany w 2022 roku wspólnie z Amerykańskim Stowarzyszeniem Chirurgii Urazowej. Aby uzyskać weryfikację, szpital musi spełniać 43 standardy, w tym dotyczące ścieżek udzielania opieki i koordynacji pracy zespołów klinicznych. Autorzy zaznaczyli, że wyniki są wstępne: podczas badania weryfikację uzyskało tylko pięć szpitali, a okres obserwacji był ograniczony. Placówki medyczne same decydowały również, czy ubiegać się o weryfikację i uczestniczyć w programie zbierania danych NSQIP, dlatego na wnioski mogły wpłynąć inne różnice między szpitalami lub pacjentami.

Czytaj nas na